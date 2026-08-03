"Juan Manuel Rengifo me hacía recordar a James Rodríguez; en Nacional queremos sacarle el talento"

Atlético Nacional debutó en la Liga BetPlay II-2026 con victoria 0-3 en su visita a Jaguares en Montería, en un encuentro que fue detenido parcialmente por disturbios en una de las tribunas del estadio Jaraguay. Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos fueron los autores de los goles del 'verdolaga', que mostraron ser contundentes en ofensiva. Lucas González, DT del verde paisa, habló precisamente del triunfo frente a los 'felinos' en 'Blog Deportivo', pero más allá de su análisis, llamó la atención unas palabras sobre Juan Manuel Rengifo.

En medio de la charla con la mesa de periodistas, liderada por Javier Hernández Bonnet, el estratega del 'rey de copas' sostuvo que Rengifo le hace recordar a James Rodríguez. El bogotano conoce al joven futbolista cuando militaba en las divisiones menores de Nacional.

"A él lo conozco desde que tenía 14 años, lo tuve en divisiones menores; le conozco su fútbol y su personalidad. Es un chico que ha crecido en una estabilidad muy bonita y su cerebro se ha conformado para ser un grandísimo futbolista. El semestre pasado ya lo ha demostrado, sé que puede jugar como mediapunta, interior, tiene algo a favor, y es que normalmente jugadores como él no tienen características defensivas, y a él les gusta hacerlas. Desde que estábamos en divisiones menores (Atlético Nacional), para mí era un futbolista, que desde su motricidad, la forma de orientar su cuerpo en el espacio, y en los espacios que encuentra, me recordaba mucho a James Rodríguez. Pero para que él sea capaz de acercarse a la carrera que ha hecho James, porque la calidad y el talento lo tiene, pero uno no llega a ser un jugador de élite mundial sólo con talento. Acá lo vamos a cuidar y vamos a tratar de sacarle todo el talento que tiene, no sólo para Atlético Nacional, sino en un futuro en la Selección Colombia", dijo Lucas González en el mencionado programa de 'Blu Radio'.

Juan Manuel Rengifo, festejando triunfo de Atlético Nacional contra Pasto. Foto: X de Nacional.

Otras declaraciones de Lucas González:

- Análisis de la victoria sobre Jaguares

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"Fueron dos partidos diferentes, uno antes de la pausa del minuto 37, y después de eso nos permitió evaluar muchas cosas. Esos primeros 37 minutos lo hicimos bastante bien, marcamos tres goles, y después viene esa jugada desafortunada de la expulsión de Andrés Román. Cosas por rescatar y cosas por corregir".

- El tema de los extremos de Atlético Nacional es como una especie de 'desorden' en la cancha...

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"Sí, cien por ciento, la calidad que tenemos acá es muy alta y jugadores muy buenos. Todos los de arriba son muy buenos, que no siempre reciban en la misma posición. Ese desorden va a ser muy difícil para los rivales contrarrestar lo que hacemos, pero ese desorden, no se puede ver cuando perdamos la pelota".

- El tema de la edad en una adversa temperatura, de más de 30 años...

"Lo primero es entrenando, para jugar como queremos jugar. La principal variante, cuando un futbolista supera los 30 años, no es necesariamente el rendimiento, sino la recuperación. Los chicos lo demostraron, un ejemplo de Edwin Cardona, que la gente lo tiene tildado que normalmente está caminando y que no ayuda cuando no tenemos la pelota; pero creó ocasiones de gol, ofreció apoyos a los espacios, y eso es lo que queremos generar. Acá hay futbolistas muy buenos menores y mayores de 30 años, el factor de edad lo miraremos cuando tengamos seguidilla de partidos".

Atlético Nacional debuta en la Liga BetPlay II-2026 contra Jaguares, por la fecha 2 Twitter de Atlético Nacional

- El primer objetivo es clasificar a la Copa Libertadores...

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"Si yo ocultara la realidad, aún queriendo no podría hacerlo, estamos en Atlético Nacional, es el club más ganador del fútbol colombiano, la historia exige ganar. Claro que hay que cumplir una serie de objetivos para intentar ganar, pero no podemos tapar el sol con un dedo, el principal objetivo es estar en la Copa Libertadores y el camino más corto, gracias al torneo que hicimos el semestre pasado, fue la reclasificación. Vamos a intentar a sumar los puntos que más podamos, pero tenemos que hacer que pase lo antes posible, y estaremos listos para pelear el título a final de año.

Marlos Moreno y la frase en medio de la rueda de prensa

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"Lo que dice Marlos, él ha sentido el cariño, yo no lo conocía personalmente, pero se ha ganado mi cariño por su forma de ser, tiene unas condiciones que a mí me permiten soñar con el fútbol que tiene en la cabeza. Es un jugador que cuando tiene el balón es difícil pararlo, tiene una creatividad para salir por cualquiera de los dos lados. Mi responsabilidad como entrenador es mirar el por qué desde su regreso a Atlético Nacional no ha rendido lo que todos sabemos que puede rendir".