Escándalo en Vasco; compañero de Carlos Gómez y Marino Hinestroza, envuelto en operación antidrogas

El delantero David Corrêa, del Vasco da Gama, fue blanco este lunes de una operación de la policía contra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y armas, confirmó el club de Rio de Janeiro.

El operativo apunta a una organización criminal con ramificaciones en varios estados brasileños y posibles vínculos con una facción del crimen organizado, dijo la Policía Civil de Rio de Janeiro en un comunicado.

Ese organismo no confirmó oficialmente la identidad de los investigados, pero dijo que analiza "la posible implicación de deportistas profesionales y empresarios en la organización criminal".

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Pero el Vasco da Gama confirmó que entre los sospechosos se encuentra su jugador David Corrêa, también conocido como DVD, de 30 años.



El club "está colaborando con las autoridades", dijo uno de sus directivos, Admar Lopes.

A la espera de una resolución del caso, "el jugador continuará trabajando normalmente en los próximos días y estará disponible para los partidos", declaró en rueda de prensa Lopes, director de fútbol del Vasco.

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Según la prensa local, agentes allanaron la residencia de Corrêa, en el acomodado barrio carioca de Barra da Tijuca, así como el centro de entrenamiento de su club. El jugador acompañó el procedimiento sin hacer declaraciones.

Corrêa marcó uno de los goles del triufo del Vasco por 3-1 sobre el Cruzeiro el fin de semana por el Brasileirão, que puso fin a ocho jornadas sin victorias en el torneo.

Vasco da Gama jugará en septiembre los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra el colombiano Independiente Santa Fe.

En total, se ejecutaron cuatro órdenes de detención preventiva y 15 de allanamiento en cinco estados de Brasil, con cerca de 100 agentes, unos cuarenta vehículos y dos helicópteros.