Hugo Rodallega no para de hacer historia con Santa Fe; imponente registro en Copa Libertadores

El experimentado Hugo Rodallega dejó su nombre grabado en la historia de la Copa Libertadores al anotar en el empate de Santa Fe contra Corinthians, el pasado miércoles (6). A sus 40 años y 286 días, el colombiano se convirtió en el décimo jugador de mayor edad en marcar en la principal competición del continente.

Rodallega asumió la décima posición al superar al chileno Jaime Ramírez, quien en 1972 marcó para Unión San Felipe a los 40 años y 210 días. El líder de la lista sigue siendo el brasileño Zé Roberto, quien en su etapa con el Palmeiras anotó con 42 años y 323 días.

Hugo Rodallega celebra gol con Santa Fe - Foto: AFP

Formado en las categorías inferiores de Deportes Quindío, Rodallega ha recorrido el mundo desde su debut en 2003. El atacante acumuló experiencia en el fútbol mexicano, inglés, turco y brasileño. En el Bahía, donde jugó entre 2021 y 2022, marcó 19 goles en 60 partidos.



Con la camiseta de la selección colombiana, fue campeón y máximo goleador del Sudamericano de 2005, que contaba con figuras como Lionel Messi y Falcao García. En la selección absoluta, participó en las campañas de Colombia en las ediciones de la CONMEBOL Copa América de 2007 y 2011.

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Además del logro de ser uno de los 10 jugadores más veteranos en anotar en la CONMEBOL Libertadores, Rodallega también ostenta la marca de ser el jugador colombiano con más experiencia en marcar en el torneo continental.

Actualmente, el delantero atraviesa una excelente racha goleadora. Ha marcado nueve goles en los últimos 14 partidos de Santa Fe, además de sumar dos asistencias. Su próximo compromiso con el equipo colombiano será el martes (12), en casa, contra Platense. Santa Fe necesita la victoria para llegar con opciones de clasificación a la última jornada del Grupo E, donde se enfrentará a Peñarol.



Los 10 jugadores más veteranos en marcar en la Copa Libertadores

Zé Roberto (Palmeiras) – 42 años y 323 días

Roque Santa Cruz (Libertad) – 42 años y 266 días

Óscar Cardozo (Libertad) – 42 años y 7 días

Oscar Aguirregaray (Peñarol) – 41 años y 189 días

Paolo Guerrero (Alianza Lima) – 41 años y 146 días

Mario Omar Méndez (Peñarol) – 41 años y 40 días

Hernán Barcos (Alianza Lima) – 41 años y 11 días

Téo Gutiérrez (Junior) – 40 años y 327 días

Richard Pellejero (Cerro) – 40 años y 307 días

Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) – 40 años y 286 días