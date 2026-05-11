Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hugo Rodallega no para de hacer historia con Santa Fe; imponente registro en Copa Libertadores

Hugo Rodallega no para de hacer historia con Santa Fe; imponente registro en Copa Libertadores

El delantero de Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega, anotó gol en el 1-1 con Corinthians y puso su nombre en los libros de historia de la Copa Libertadores. ¡No lo para nadie!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de may, 2026
Comparta en:
Hugo Rodallega Santa Fe vs Corinthians
Hugo Rodallega celebra gol en Santa Fe vs Corinthians - Foto:
AFP

El experimentado Hugo Rodallega dejó su nombre grabado en la historia de la Copa Libertadores al anotar en el empate de Santa Fe contra Corinthians, el pasado miércoles (6). A sus 40 años y 286 días, el colombiano se convirtió en el décimo jugador de mayor edad en marcar en la principal competición del continente.

Rodallega asumió la décima posición al superar al chileno Jaime Ramírez, quien en 1972 marcó para Unión San Felipe a los 40 años y 210 días. El líder de la lista sigue siendo el brasileño Zé Roberto, quien en su etapa con el Palmeiras anotó con 42 años y 323 días.

Hugo Rodallega Santa Fe
Hugo Rodallega celebra gol con Santa Fe - Foto:
AFP
  1. Selección Colombia Sudamericano Sub-17
    Selección Colombia Sudamericano Sub-17 - Foto:
    Conmebol
    Gol Caracol

    La Selección Colombia Sub-17, atracción en la ‘Copa Imposible 2026’ en Medellín

  2. Atlético Nacional vs. Inter de Bogotá.
    Atlético Nacional vs. Inter de Bogotá.
    COLPRENSA - IA.
    Fútbol Colombiano

    Atlético Nacional vs. Inter de Bogotá, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay I-2026

  3. Juan Fernando Quintero en River Plate vs. San Lorenzo.
    Juan Fernando Quintero en River Plate vs. San Lorenzo.
    Getty Images.
    Colombianos en el exterior

    Juan Fernando Quintero el héroe cuando River Plate no marcha bien; "su calidad es innegable"

Formado en las categorías inferiores de Deportes Quindío, Rodallega ha recorrido el mundo desde su debut en 2003. El atacante acumuló experiencia en el fútbol mexicano, inglés, turco y brasileño. En el Bahía, donde jugó entre 2021 y 2022, marcó 19 goles en 60 partidos.

Con la camiseta de la selección colombiana, fue campeón y máximo goleador del Sudamericano de 2005, que contaba con figuras como Lionel Messi y Falcao García. En la selección absoluta, participó en las campañas de Colombia en las ediciones de la CONMEBOL Copa América de 2007 y 2011.

Publicidad

Además del logro de ser uno de los 10 jugadores más veteranos en anotar en la CONMEBOL Libertadores, Rodallega también ostenta la marca de ser el jugador colombiano con más experiencia en marcar en el torneo continental.

Actualmente, el delantero atraviesa una excelente racha goleadora. Ha marcado nueve goles en los últimos 14 partidos de Santa Fe, además de sumar dos asistencias. Su próximo compromiso con el equipo colombiano será el martes (12), en casa, contra Platense. Santa Fe necesita la victoria para llegar con opciones de clasificación a la última jornada del Grupo E, donde se enfrentará a Peñarol.

Los 10 jugadores más veteranos en marcar en la Copa Libertadores

Zé Roberto (Palmeiras) – 42 años y 323 días
Roque Santa Cruz (Libertad) – 42 años y 266 días
Óscar Cardozo (Libertad) – 42 años y 7 días
Oscar Aguirregaray (Peñarol) – 41 años y 189 días
Paolo Guerrero (Alianza Lima) – 41 años y 146 días
Mario Omar Méndez (Peñarol) – 41 años y 40 días
Hernán Barcos (Alianza Lima) – 41 años y 11 días
Téo Gutiérrez (Junior) – 40 años y 327 días
Richard Pellejero (Cerro) – 40 años y 307 días
Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) – 40 años y 286 días

  1. Barcelona vs. Real Madrid, Liga de España
    Reviva la victoria de Barcelona sobre el Real Madrid, en La Liga de España
    AFP
    Gol Caracol

    Barcelona celebra el título de La Liga con una gran noticia para la próxima temporada

  2. Gerard Piqué, exjugador de Barcelona, se burló del Real Madrid por la eliminación de Copa del Rey
    Gerard Piqué, exjugador de Barcelona, se burló del Real Madrid por la eliminación de Copa del Rey
    AFP
    Gol Caracol

    Gerard Piqué, histórico del Barcelona, sigue en problemas en España; castigado con multa económica

  3. Millonarios vs. Llaneros.
    Millonarios vs. Llaneros.
    COLPRENSA.
    Fútbol Colombiano

    A qué hora juega HOY Millonarios vs. Llaneros, por la Copa BetPlay 2026

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega

Copa Libertadores

Publicidad

Publicidad

Publicidad