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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Ídolo de Palmeiras se emocionó con primer gol de Jhon Arias; "es lo que los hinchas quieren"

Ídolo de Palmeiras se emocionó con primer gol de Jhon Arias; "es lo que los hinchas quieren"

Jhon Arias fue protagonista en el Brasileirao con Fluminense, y tras esta actuación no ha parado de recibir comentarios positivos. El último en unirse fue una exfigura del 'verdao'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Jhon Arias destacó con Palmeiras en el Brasileirao.
Jhon Arias destacó con Palmeiras en el Brasileirao.
X de @Palmeiras

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