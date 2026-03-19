Ídolo de Palmeiras se emocionó con primer gol de Jhon Arias; "es lo que los hinchas quieren"

Jhon Arias fue gran figura en el Brasileirao con Palmeiras. El extremo no sólo marcó un golazo para el triunfo 2-1 de su equipo sobre Botafogo el miércoles anterior, sino que dejó muestras de ese buen fútbol que estaban esperando los hinchas del 'verdao'. El 'crack' chocoano ha recibido comentarios positivos por su actuación, pero hubo unas palabras en particular que llamaron la atención, las de Felipe Melo.

El experimentado jugador brasileño, ídolo tanto en Palmeiras como en Fluminense, habló en exclusivo con 'Noticias Caracol'. Melo no dudó en afirmar que Arias Andrade no parará de destacarse, a partir de ahora, con el cuadro que dirige Abel Ferreira.

Jhon Arias, extremo colombiano del Palmeiras. X de @Palmeiras

"Más allá del gol tuvo una buena actuación, eso es lo que los hinchas del Palmeiras y a todos los que nos gusta el fútbol; estábamos esperando eso de él. Es un gran jugador, estoy muy contento de que haya vuelto a Brasil, no me cabe duda que este primer gol le va a abrir el arco y marcará muchos goles más en Palmeiras", esas fueron las apreciaciones del ídolo del 'verdao' en declaraciones a la periodista de Gol caracol, Marina Granziera, en la previa del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana que se llevará a cabo este jueves en Luque, Paraguay.



En Palmeiras "duermen tranquilo" con el chocoano

Tras el compromiso en el Allianz Parque, Abel Ferreira, estratega del 'verdao', se mostró contento por la anotación del futbolista de la Selección Colombia y no dudó indicar que su presente lo tiene muy tranquilo.



"Con Arias estoy feliz. No hay varitas mágicas, me alegro por él porque le da confianza y el jugador no olvida cómo jugar. Es un proceso de adaptación al club, a los métodos. Estoy muy satisfecho. Desde que la presidenta la contrató, empecé a dormir un poco más tranquilo", dijo Abel Ferreira en rueda de prensa.

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Y agregó: "Sabemos que tienen calidad, que tienen que adaptarse, conocemos las exigencias de la afición. Si están aquí, es porque son buenos, pero a veces algunos se adaptan más rápido, otros son mejores que otros".



¿Qué dijo Jhon Arias tras su primer gol con Palmeiras?

"El primer gol siempre es importante, marca, y ante un buen adversario como es Botafogo, un partido difícil. Al final, sufrimos algo más de lo que deberíamos por las condiciones del partido, pero estoy feliz porque logramos nuestro objetivo", declaró el 'cafetero' tras el partido.