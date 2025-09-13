Síguenos en::
Lionel Messi quiso cobrar a lo 'Panenka', pero falló en la derrota del Inter Miami en la MLS

Lionel Messi quiso cobrar a lo 'Panenka', pero falló en la derrota del Inter Miami en la MLS

El astro argentino del Inter Miami fue el protagonista de una acción en la caída 3-0 de su equipo frente al Charlotte FC, este sábado. ¡Vea acá la jugada de Lionel Messi!

Por: AFP
Actualizado: septiembre 13, 2025 09:47 p. m.
Lionel Messi, figura del Inter Miami.
AFP
Lionel Messi, figura del Inter Miami.
AFP

