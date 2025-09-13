Lionel Messi quiso cobrar a lo 'Panenka', pero falló en la derrota del Inter Miami en la MLS

El Inter Miami cayó el sábado por 3-0 en su visita al Charlotte FC en una noche aciaga para Lionel Messi, que falló un penalti a lo Panenka con empate en el marcador.

El joven delantero israelí Idan Toklomati convirtió los tres tantos del Charlotte FC, que igualó el récord de nueve victorias consecutivas en la liga norteamericana (MLS) que tenía Seattle Sounders desde 2018.

Messi, que arrancó como titular, echó en falta a su socio Luis Suárez sobre el césped del Bank of America Stadium.

El ariete uruguayo cumplió el primero de sus tres partidos de suspensión por su participación en la riña posterior a la final de la Leagues Cup, en la que escupió a un integrante del equipo técnico del Seattle Sounders.

"Me preocupa, perdimos 3-0", dijo el DT del Inter, Javier Mascherano, en conferencia de prensa. "Teníamos la ilusión de jugar un buen partido y volver a la victoria para generar confianza".

"Es lo que nos toca vivir ahora, no fue la noche que queríamos. Tratar de levantarnos rápido, el martes tenemos otro partido duro, agregó en referencia al juego liguero contra Seattle Sounders.



