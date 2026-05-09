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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Al Betis, del 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, le arrebataron el triunfo: 2-2 contra Real Sociedad

Al Betis, del 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, le arrebataron el triunfo: 2-2 contra Real Sociedad

Un gol de penalti, transformado en el añadido por Mikel Oyarzábal, frustró a 'Cucho' Hernández y compañía en el Betis. El partido correspondió a la jornada 35 de la Liga de España.

Por: EFE
Actualizado: 9 de may, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández en Real Sociedad vs. Real Sociedad por Liga de España.
Juan Camilo 'Cucho' Hernández en Real Sociedad vs. Real Sociedad por Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

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