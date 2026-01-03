Dolorosa imagen en la Premier League; arquero cometió error, se lesionó y salió llorando

Publicidad
El brasileño John Victor, guardameta del Nottingham Forest, abandonó el campo entre lágrimas en el minuto 78, con gestos de dolor, cojeando y por su propio pie, tras lesionarse en la rodilla izquierda en el tercer gol del Aston Villa, en el duelo de este sábado entre ambos equipos en Birmingham.
El cancerbero falló con una mala salida, aprovechada por John McGinn para anotar el 3-1, y se echó la mano después a su rodilla izquierda.
¡EL PRIMER GRAN BLOOPER DEL 2026!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 3, 2026
El arquero John Victor realizó una muy mala salida y McGinn aprovechó para el 3-1 del Aston Villa ante Nottingham Forest.
▶️ Mirá la 🏴 #PremierLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/HoWI8IIkRe
Se tiró al suelo, fue atendido por los servicios médicos del Nottingham Forest y evidenció su preocupación, incluso se secó las lágrimas tanto sobre el terreno de juego como cuando enfiló el camino del vestuario.
John Victor fucks up big time, let's in a goal then out of pure embarrassment pretends to cry and fakes an injury to get taken off hahaha 😂😂🎄 pic.twitter.com/z6CnIdAs7M— Dan Wood (@AudioRejectz) January 3, 2026
Su salida del campo fue por su propio pie, pero cojeando, al lado de los médicos del club, a la espera de las pruebas médicas que determinen el alcance exacto de la lesión.
John Victor fue reemplazado en el minuto 78 por Matz Sels.