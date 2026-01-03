Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Dolorosa imagen en la Premier League; arquero cometió error, se lesionó y salió llorando

Dolorosa imagen en la Premier League; arquero cometió error, se lesionó y salió llorando

Todo ocurrió en el partido entre Nottingham Forest y Aston Villa, por la fecha 20 de la Premier League, donde el guardameta protagonizó una curiosa escena.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ene, 2026
John Victor, guardameta del Nottingham Forest, entre lágrimas, tras su lesión en la Premier League
John Victor, guardameta del Nottingham Forest, entre lágrimas, tras su lesión en la Premier League
AFP

