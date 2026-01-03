Jhon Arias lideró con gol al Wolverhampton, que halló la luz al final del túnel en Premier League

La llegada del año 2026 fue una bendición para el Wolverhampton, que, colista de la Premier League, logró su primera victoria de la temporada y ganó con autoridad. Este sábado 3 de enero, en el Molineux Stadium, superó 3-0 al West Ham. Jhon Arias fue una de las figuras al marcar uno de los goles. En los 'lobos' también fue titular el otro 'cafetero', Yerson Mosquera.

Todo había ido mal en lo que va de temporada para los 'Wolves', que terminaron el pasado año y la primera vuelta de la máxima división inglesa sin victoria alguna, anclado en el pozo de la tabla de posiciones y con solo tres empates en diecinueve partidos.

Pero todo cambió y en el primer partido del 2026 y en el arranque de la segunda vuelta, el equipo de Jose Sa cambió radicalmente de cara y consiguió su primera gran alegría de la temporada.

No apunta hacia la salvación el triunfo porque el colista está todavía a 12 del Nottingham Forest, cuarto por la cola, pero, al menos, alienta el panorama competitivo y augura una lucha hasta el final de un equipo que fue un 'rodillo' en la primera parte, en la que sentenció el partido.



Porque el colombiano Jhon Arias abrió el marcador a los cuatro minutos a pase, desde la izquierda, del surcoreano Hwang Hee-Chan que hizo el segundo, a la media hora, de un penalti que cometió el francés Soungoutou Magassa con una falta dentro del área.

Matheus Mane, en el minuto 41, a pase del español Hugo Bueno, batió por tercera vez al francés Alphonso Areola para amarrar la primera victoria del curso.

Lleva dos partidos sin perder el Wolverhampton, que en la pasada fecha logró empatar contra el Manchester United en Old Trafford y ahora ha ganado al West Ham.

El cuadro londinense, antepenúltimo, en descenso, sumó su cuarta derrota en los cinco últimos partidos. Tiene la permanencia a cuatro.

