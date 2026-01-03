América de Cali presentó a goleador venezolano, que tiene amplio "recorrido en el fútbol europeo"

El mercado de pases en el fútbol profesional colombiano sigue moviéndose, y en esta oportunidad fue el América de Cali el que le dio la bienvenida a un goleador con cartel internacional: Darwin Machís fue anunciado como nuevo jugador de la ‘mechita’ para la Liga BetPlay y las otras competiciones que afrontará en este 2026.

El extremo, de 32 años, arribó al conjunto dirigido por David González procedente de la Universidad Central de Venezuela Fútbol Club, tras su paso por el balompié español con Real Valladolid.

Igualmente, Machís es internacional con la Selección Venezuela y ha venido siendo pieza fundamental en la generación que han conformado con otras estrellas del fútbol mundial como Salomón Rondón, Yeferson Soteldo, entre otros.

"Con su talento, carácter y amplio recorrido en el fútbol europeo, Darwin Machís ya está listo para defender los colores de la pasión de un pueblo", esas fueron las palabras que escribieron en las plataformas digitales del rojo del Valle del Cauca para dar a conocer las novedades de la contratación del futbolista oriundo de Tucupita, capital del estado Delta Amacuro en Venezuela.



La incorporación de Machís a los ‘escarlatas’ sin duda responde a la urgencia de sumar jerarquía por las bandas. Precisamente su experiencia podría ser ese puente que equilibre el ataque del club, que combina jugadores jóvenes con veteranía.

👹✍️ Con su talento, carácter y amplio recorrido en el fútbol europeo, Darwin Machís ya está listo para defender los colores de la Pasión de un Pueblo. 🇦🇹 pic.twitter.com/Unbj1mRrsO — América de Cali (@AmericadeCali) January 3, 2026

¿En qué equipos ha militado Darwin Machís?

El jugador venezolano ha vestido las camisetas de varios clubes de su país y europeos lo largo de su carrera deportiva:



Mineros de Guayana (Venezuela)

(Venezuela) Caracas FC (Venezuela)

(Venezuela) Granada CF (España)

(España) Vitória Guimarães (Portugal)

(Portugal) Hércules CF (España)

(España) SD Huesca (España)

(España) CD Leganés (España)

(España) Udinese Calcio (Italia)

(Italia) Cádiz CF (España)

(España) Real Valladolid (España)

(España) FC Juárez (México)

(México) Universidad Central (UCV FC) (Venezuela)

De esa forma, Machís se convierte en el segundo fichaje de los 'diablos rojos' para este 2026. Si bien aún no han anunciado de forma oficial a Marlon Torres, el equipo ha lanzado una campaña de expectativa en las redes sociales.

A su vez se espera que el extremo venezolano se sume a la pretemporada del América en las próximas horas para preparar lo que será el debut en la Liga BetPlay I-2026 frente al 'nuevo inquilino, Internacional de Bogotá (antes La Equidad) en el estadio Pascual Guerrero.

Igualmente, la 'mechita' tendrá participación internacional en la Copa Sudamericana 2026, certamen en el que enfrentará desde la primera fase a Atlético Bucaramanga. Será un duelo con enfrentamiento único pactado para el 3 de marzo en tierras caleñas y en horario de las 7:30 de la noche.