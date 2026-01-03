Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América de Cali presentó a goleador venezolano, que tiene amplio "recorrido en el fútbol europeo"

América de Cali presentó a goleador venezolano, que tiene amplio "recorrido en el fútbol europeo"

Con un video en sus redes sociales, América de Cali le dio la bienvenida a un nuevo delantero que tiene amplia experiencia internacional. ¡Entérese de quién se trata!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
América de Cali en uno de los partidos de la Liga BetPlay 2025.
América de Cali en uno de los partidos de la Liga BetPlay 2025.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad