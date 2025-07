Jhon Arias no se tuerce; "ninguna cantidad de dinero puede comprar los valores que tienes"

Jhon Arias se despidió oficialmente de Fluminense, club en el que brilló y fue figura en los últimos cuatro años. El chocoano ahora emprenderá un nuevo reto en su carrera deportiva, al cumplir uno de sus sueños al jugar en Europa. En medio de sus palabras, el extremo dejó algo claro, que no se fue impulsado por el dinero, sino que siempre trata de seguir a su corazón.

"Siempre he expresado mi sueño de llegar a una liga importante de Europa, y esta vez, Dios me ha dado una oportunidad que es buena para todos, es buena para mí, es buena para el club y estoy teniendo esta oportunidad de cumplir mi sueño de llegar a la mejor liga del mundo", dijo Arias en su conferencia de prensa de despedida, este sábado 19 de julio.

El deportista de la Selección Colombia militará en el Wolverhampton, elenco de la Premier League, y volvió a hacer hincapié en por qué tomó la decisión de emigrar al balompié del 'viejo continente' y dejar el Fluminense. Fue claro y directo.

Jhon Arias busca emigrar al fútbol de Europa. AFP

"Es un tema que he evitado abordar abiertamente, porque la afición suele ser crítica, y con razón, y podría pensar: 'Quizás se vaya por el descenso, quizás se vaya por dinero u otras cosas'. Y en mi caso, nunca ha sido cuestión de dinero. Nunca me ha impulsado el dinero. Nunca me ha impulsado el poder, si se le puede llamar así. Siempre me he guiado por mis convicciones, siempre he actuado según mi corazón", terminó por indicar el exjugador de Santa Fe y Patriotas.



¿Qué otras declaraciones dejó Jhon Arias en su despedida de Fluminense?

- Su participación en el Mundial de Clubes

Publicidad

"Sin duda, el Mundial fue un momento feliz para mí, un momento feliz para el club y un momento de gran exposición al mundo. El mundo exterior sabe que también tenemos grandes cualidades, que también tenemos grandes jugadores, y yo soy uno de ellos. Para mí, esto es un sentimiento de felicidad, de gratitud por ser el jugador que soy hoy, pero con la conciencia de que todavía tengo mucho que mejorar y aprender".

- Volvió hablar de su sueño de jugar en Europa

Publicidad

"Intentaré ser muy específico. He hablado a menudo de mi sueño, que era jugar en Europa, de que quería llegar a las grandes ligas europeas, mundiales y a todo lo demás. Y, claramente, esta siempre ha sido una motivación, que nunca he dejado de expresar públicamente, incluso respetando al club, en este caso, el Fluminense, donde estaba. Siempre he sido muy feliz, y siempre he demostrado esa felicidad aquí en el Fluminense".