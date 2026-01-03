Jhon Arias salvó a Wolverhampton de imponer histórico registro negativo en el fútbol inglés

McGinn nunca había logrado un doblete en la Premier League. La última vez que había firmado dos tantos en un partido fue en marzo de 2019, precisamente ante el Nottingham Forest, pero entonces el Aston Villa militaba en el Championship (2ª división).

El Nottingham Forest es decimoséptimo, cuatro puntos sobre la zona de descenso.

El Forest tuvo además otra mala noticia en su visita a Villa Park: su arquero titular, John Victor, fue cambiado por lesión y fue sacado del campo entre lágrimas, después de que una salida en falso hubiera permitido el segundo de los goles de McGinn.

Jhon Arias celebra el gol que marcó con Wolverhampton frente al West Ham por la Premier League. AFP

En el resto de partidos del sábado destacó la primera victoria en Premier League del colista Wolverhampton, que goleó 3-0 en su cancha al West Ham (18º), también en zona de descenso. Pese a la victoria, iniciada por un gol del colombiano Jhon Arias (4'), los Wolves se mantienen lejos de la parte segura de la tabla, con solo 6 puntos en 20 partidos.



🐺🔥 Para dimensionar un poco la racha que cortaron los Wolves hoy ante West Ham... ¡LOCURA TOTAL! pic.twitter.com/sDZzT3nHdU — SportsCenter (@SC_ESPN) January 3, 2026

Sin embargo, el Wolverhampton sí se acercó al otro equipo que completa la zona de descenso, el Burnley (19º), que perdió 2-0 en Brighton. Los Seagulls pusieron así fin a una racha de seis partidos sin victoria (3 empates, 3 derrotas) y con 28 puntos se acercan a la lucha por puestos europeos.