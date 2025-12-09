"No sé si jugaré la Copa Libertadores; es una linda oportunidad para los que se queden"

La Copa Libertadores 2025 ya conoció a su campeón. Flamengo se impuso por 1-0 sobre Palmeiras, en el estadio Monumental de Lima, y espera revalidar su corona en la próxima edición. Justamente, para ese certamen del 2026, ya se han ido conociendo algunos equipos que aseguraron su cupo, como el caso de Independiente Santa Fe, Deportes Tolima y Medellín.

Recordemos que de Colombia solo van cuatro clubes y el cupo restante será para Junior de Barranquilla o Atlético Nacional. Sin embargo, las miradas están puestas en el 'poderoso de la montaña', ya que una de sus figuras podría irse y no disputar el torneo de clubes más importante a nivel continental. Se trata de Jarlan Barrera, quien habló en zona mixta de su futuro.

"Todavía no sé si voy a jugar la Copa Libertadores. Primero, hay que pensar en lo que se viene, tratar de recuperarnos lo más pronto posible para la final de la Copa BetPlay, contra Atlético Nacional. Después pasar la Navidad, junto a nuestras familias, todos felices, y ojalá que con el título de ese certamen", afirmó de entrada el mediocampista de Independiente Medellín.

El nacido en Santa Marta, de 30 años, llegó en julio de 2025 al equipo antioqueño y ya registra un total de 1.402 minutos en cancha, repartidos en 23 compromisos. Allí, ha marcado solo un tanto y brindado cuatro asistencias. De igual manera, fue amonestado en dos ocasiones y fue expulsado en una. "En enero se pensará en la Libertadores; por ahora, veremos", añadió.



Jarlan Barrera con Independiente Medellín - Foto: DIM Oficial

Publicidad

"Trabajaremos en mentalizarnos para sacar adelante la final. El estado anímico vale más que lo físico, entonces nos vamos a preparar. Este partido tiene historia por la rivalidad, la ciudad y espero que sea para nosotros. Queríamos terminar bien y cumplir el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores", expresó Jarlan Barrera, de paso por equipos de Colombia y el mundo.

Junior de Barranquilla, Tigres de México, Rosario Central, Atlético Nacional, Deportivo Cali y, ahora, Independiente Medellín han gozado de su talento. "La Copa Libertadores es una linda oportunidad para el club y los jugadores que se queden. Por el momento, cerramos con victoria, que es clave por el estado anímico y más para lo que se viene", sentenció el volante.