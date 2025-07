Jhon Arias y la promesa que le hizo a la hinchada de Fluminense; "será un día especial"

En un emotiva rueda de prensa, Jhon Arias le dijo adiós a Fluminense. El chocoano militará en la Premier League con Wolverhampton, pero en medio de sus palabras, hubo una promesa para los hinchas del club de Río de Janeiro.

Además de expresar su agradecimiento por el tiempo vivido en el equipo, los logros que obtuvo y de generar declaraciones de aprecio para sus entrenadores y compañeros, llamó la atención en su intervención un compromiso, un pacto con los 'torcedores' del 'Flu' de cara al futuro. Arias Andrade aseguró que hasta el último día honró y llevó con orgullo la camiseta del Fluminense.

Jhon Arias se despidió del Fluminense. AFP

"Me voy del Fluminense con la misma felicidad que sentí cuando llegué hace cuatro años, con la misma tranquilidad y satisfacción, sabiendo que he tenido una carrera maravillosa aquí en el club, que hemos tenido muchos momentos de alegría, de felicidad. Creo que los logros hablan por sí solos y que el Fluminense logró hacer de mí el mejor jugador posible. Me voy hoy como un jugador diferente, como una persona diferente, y se lo debo en gran medida al club y a la gente que trabajó conmigo a diario", expresó el jugador de la Selección Colombia.



¿Cuál fue la promesa que le hizo Jhon Arias a los hinchas de Fluminense?

Por supuesto que el talentoso jugador de nuestro país tuvo unas palabras para los fanáticos del 'Flu', a ellos les agradeció por siempre apoyarlo, alentarlo y sostuvo que nunca "podrá recompensarles" lo que hicieron por él en estos últimos cuatro años.

"No puedo evitar agradecer a la afición. Una afición que me abrazó, que siempre estuvo a mi lado, que me hizo sentir querido y apreciado. Una afición que enorgulleció a mi familia, que la hizo feliz. Nunca podré recompensarles todo lo que han hecho por mí estos cuatro años. Así que, como dijo el presidente (Mário Bittencourt), y lo digo abiertamente aquí, no me detendré en ello porque volveré. Algún día volveré aquí, al Fluminense. Sin duda. Y ese día será especial", afirmó.

Y agregó que siempre honrará los colores del Fluminense: "Hasta mi último día, honré este escudo y esta camiseta, que están por encima de todo y de todos, pero siempre soñé con esto, como creo que todos tienen un sueño: cada aficionado, cada persona tiene un sueño, sea cual sea. Siempre anhelé este sueño, y gracias a Dios, hoy tengo la oportunidad de dejar una huella imborrable en el club, algo muy positivo para el Fluminense, y de cumplir mi sueño de jugar en la Premier League".