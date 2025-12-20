Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán, de las críticas a los aplausos en Turquía: lluvia de elogios para el colombiano

Jhon Durán, de las críticas a los aplausos en Turquía: lluvia de elogios para el colombiano

El delantero colombiano tuvo una destacada actuación al marcar un gol en la victoria del Fenerbahce por 3-0 sobre el Eyupspor en la Superliga Turca.

Por: Javier García
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
Jhon Durán anotó gol con el Fenerbahce
Jhon Durán anotó gol con el Fenerbahce
@Fenerbahçe/Instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad