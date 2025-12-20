Jhon Durán, de las críticas a los aplausos en Turquía: lluvia de elogios para el colombiano

Jhon Durán empieza a cambiar la narrativa en Turquía. El joven delantero colombiano, que había sido foco de críticas desde su llegada al Fenerbahce por aspectos relacionados con su rendimiento y comportamiento dentro del campo, comienza a responder con argumentos futbolísticos. Sus recientes actuaciones reflejan una evolución notable y, sobre todo, una mayor conexión con la idea de juego del equipo de Estambul.

Fenerbahce visitó al Eyupspor por la fecha 17 de la Superliga Turca. En un partido sólido del conjunto ‘canario’, el equipo se impuso por 3-0 con goles de Anderson Talisca, Marco Asensio y Jhon Durán, quien selló el triunfo con una anotación que terminó por convencer tanto a la afición como a la prensa local.

Elogios para Jhon Durán en Turquía

Jhon Durán celebró un nuevo gol con Fenerbahçe en la Liga de Turquía. X de @Fenerbahce

El rendimiento del atacante colombiano no pasó desapercibido entre los analistas del fútbol turco. Uno de los comentarios más destacados llegó por parte de Önder Özen, exjugador y entrenador, quien evaluó la actuación de Durán y resaltó aspectos más allá del gol, como su entrega, movilidad y sacrificio colectivo.



“Duran, en lugar de quedarse estático en el centro bajo la marca de los defensas centrales, se replegó para tener más toques de balón. Demostró una actuación exitosa, esforzándose por conseguir el balón, demostrando su intención de luchar incluso si no podía ganarlo, y marcando el gol”, comentó Özen, subrayando la inteligencia táctica del delantero de 22 años.

🏃 Alarko Kombi ile Jhon Duran'ın ısı haritası



🗣 Önder Özen: Duran, merkezde stoperlerin markajında statik şekilde kalmak yerine topla daha fazla buluşmak için geriye geldi. Topu alma gayretini göstermesi, kazanamasa bile boğuşmaya niyetini ortaya koyması ve attığı golle… https://t.co/DL1GLS7ZRp pic.twitter.com/YtkcKGlN1x — NEO Spor (@neosportr) December 20, 2025

En lo que va de la temporada con la camiseta del Fenerbahce, al que llegó a préstamo para la presente campaña, Jhon Jáder Durán ha disputado un total de 15 partidos en todas las competiciones, con un registro de cuatro goles y tres asistencias en 731 minutos en cancha.



¿Cuándo será el próximo partido del Fenerbahce?

Tras el triunfo en liga, el Fenerbahce de Jhon Durán tendrá un nuevo reto en la Copa de Turquía, donde enfrentará al Besiktas en condición de local. El compromiso está programado para el martes 23 de diciembre, a partir de las 12:30 p. m. (hora colombiana), en un duelo de alto voltaje que podría seguir marcando el ascenso del delantero colombiano en el fútbol turco.