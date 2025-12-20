Síguenos en:
Thiago Silva, a su 41 años, regresa a Europa; "feliz y halagado por la oportunidad; estoy motivado"

Thiago Silva, a su 41 años, regresa a Europa; "feliz y halagado por la oportunidad; estoy motivado"

El defensor brasileño retorna al 'viejo continente' para aportar su experiencia en su nuevo club. "Espero poder ayudar de la mejor manera posible", agregó Thiago Silva.

Por: EFE
Actualizado: 20 de dic, 2025
Editado por: Gol Caracol
Thiago Silva fue presentado como nuevo jugador del Porto.
Thiago Silva fue presentado como nuevo jugador del Porto.
