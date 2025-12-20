Thiago Silva, a su 41 años, regresa a Europa; "feliz y halagado por la oportunidad; estoy motivado"

El Porto anunció este sábado 20 de diciembre que el defensa brasileño Thiago Silva será refuerzo del popular club 'dragao' desde el próximo mes de enero hasta el final de la temporada, con la opción de ampliar una temporada más.

Los 'dragones' dieron a conocer la noticia a través de un comunicado, donde precisaron que el defensor, de 41 años, llega "a coste cero" al estar libre tras desvincularse recientemente del Fluminense.

Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós 💙#SeguimosJuntos pic.twitter.com/xCQOYtnuob — FC Porto (@FCPorto) December 20, 2025

Thiago Silva regresa al club al que ya representó en la temporada 2004/05 cuando militó, entonces, en el Porto B.



"Es, por tanto, como el cierre de un ciclo perfecto, con el regreso a un lugar conocido, en busca de lo que faltaba en su momento: la gloria en el primer equipo", escribió el conjunto luso.

Publicidad

En declaraciones al club, el futbolista brasileño aseguró estar "feliz y halagado" por volver a los 'dragones', así como "súper motivado" para ayudar.

"Estoy aquí para anunciar mi regreso a los 'dragones' y expresar lo feliz y halagado que me siento por esta oportunidad. Estoy súper motivado y espero poder ayudar de la mejor manera posible", expresó el exFluminense a los canales oficiales del Porto.

Publicidad

Y agregó: "Quiero agradecer a nuestro presidente André Villas-Boas por la oportunidad y también a nuestro entrenador Francesco Farioli, y decirles lo emocionado que estoy de volver a vestir estos colores".

Uma vontade infinita de escrever uma nova história connosco ♾️



Thiago Silva é outra vez Dragão 🐉 💙 pic.twitter.com/yvVhUextEL — FC Porto (@FCPorto) December 20, 2025

¿En qué equipos ha jugado Thiago Silva?

Durante su carrera, Silva ha jugado para equipos como el Milan, el París Saint-Germain (PSG) y el Chelsea, marcando en todos ellos más de 100 goles y ganando títulos.

Llega al Porto con 31 trofeos conquistados, incluyendo una Champions League, un Mundial de Clubes, una Copa de Brasil y seis Ligas de Francia.

A estos títulos se les suma una Copa América y una Copa de las Confederaciones, conquistadas con la selección brasileña, con la que suma 113 internacionalizaciones.