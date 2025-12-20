Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán realizó una polémica celebración de gol; su gesto no pasó desapercibido

Jhon Durán realizó una polémica celebración de gol; su gesto no pasó desapercibido

En la victoria 0-3 de Fenerbahce sobre Eyupspor, el delantero colombiano, Jhon Durán, se reportó con un tanto y la manera como festejó llamó la atención.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
Jhon Durán, delantero colombiano del Fenerbahce, fue figura contra Eyupspor, por la Superliga de Turquía
Jhon Durán, delantero colombiano del Fenerbahce, fue figura contra Eyupspor, por la Superliga de Turquía
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad