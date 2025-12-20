Jhon Durán realizó una polémica celebración de gol; su gesto no pasó desapercibido

Jhon Durán, poco a poco, regresa a su nivel. Con la mente puesta en ser parte de la lista definitiva de la Selección Colombia, que dará Néstor Lorenzo, para el Mundial 2026, el delantero está enfocado en Fenerbahce y así lo demuestra en las canchas. Prueba de ello fue que este sábado 20 de diciembre, en el triunfo 0-3 sobre Eyupspor, no solo fue titular y socio de sus compañeros, sino que anotó.

Justamente, su anotación llegó al minuto 75, tras un buen control, quitarse la marca y definir a la perfección. Después, protagonizó un festejo que llamó la atención. Jhon Durán se fue hasta la esquina, tocó la bandera del corner e hizo un gesto de una pistola, como si estuviera disparando. De inmediato, en redes sociales, no tardaron en hablar de lo que había hecho el atacante 'cafetero'.

Jhon Durán, delantero colombiano, tras el partido entre Fenerbahce y Eyüpspor, por la Superliga de Turquía Getty Images

Celebración de Jhon Durán, en Eyupspor 0-3 Fenerbahce, por la Superliga de Turquía

jhon duran bonservisimi alın vururum sizi diyor anlamadık sanki pic.twitter.com/nHrfULVkWS — Kader (@kadersseyhan) December 20, 2025