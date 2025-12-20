Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Jhon Durán, en Eyupspor vs. Fenerbahce, por la Superliga de Turquía

Vea el gol de Jhon Durán, en Eyupspor vs. Fenerbahce, por la Superliga de Turquía

Aprovechando su oportunidad como titular, el delantero colombiano, Jhon Durán, infló las redes, tras un excelente control y una mejor definición para el 0-3.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
Jhon Durán, atacante colombiano del Fenerbahce, es figura en la Superliga de Turquía
Jhon Durán, atacante colombiano del Fenerbahce, es figura en la Superliga de Turquía
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad