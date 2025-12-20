Jhon Durán puso a celebrar a Colombia y a los hinchas del Fenerbahce. Y es que, este sábado 20 de diciembre, se reportó por la fecha 17 de la Superliga de Turquía, con una anotación, que significó el 0-3 contra Eyupspor. Todo ocurrió al minuto 76, en el estadio Eyup, tras recibir una buena asistencia del español, Marco Asensio.

En el borde del área, recibió el esférico, se quitó la marca del defensa, Emir Ortakaya, quedó solo, frente al arco y no perdonó. Con su pierna zurda, y ante el intento de achique del guardameta, Marcos Felipe, definió con clase e infló las redes, demostrando que está en forma y su objetivo claro es ser convocado al Mundial 2026.

Jhon Durán, delantero colombiano, en el partido de Fenerbahce contra Eyupspor Getty Images

Vea el gol de Jhon Durán, en Eyupspor vs. Fenerbahce, por la Superliga de Turquía

Great finish by Jhon Duran pic.twitter.com/NYoqDlnc0W — Goals Xtra (@GoalsXtra) December 20, 2025