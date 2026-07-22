"Jhon Durán ha tenido muchas oportunidades pese a su prepotencia y no ha logrado nada en el fútbol"

Jhon Durán se convirtió en el más reciente refuerzo del Benfica de Portugal para la temporada 2026/27, en la que volverá a competir en la élite del fútbol europeo.

La contratación del 'cafetero' fue tema de análisis en 'Jugada Maestra', programa de 'Ditu' que terminó con interesantes conclusiones al respecto, concordando que es una nueva oportunidad para el colombiano de volver a brillar, pero a la vez, de mejorar actitudes que lo han condenado en el último año en su carrera futbolística.

"La esperanza no es para toda la vida, tiene límites. A este muchacho la vida le ha dado muchas oportunidades; lleva como cinco. Pienso que, como es tan joven, todavía puede dar ese cambio y le pueden ayudar. Pero el cambio depende más de él que de las herramientas que le pueda brindar el Benfica. Ellos pueden tener de todo para rodearlo y apoyarlo, pero la decisión es personal. Debe decir: "Yo me he equivocado, debo hacer estos cambios". Todos le están apostando por las condiciones que tiene. Es un goleador; en el Aston Villa entraba y hacía goles. Hay que esperar cuál es su reacción ante todo lo que le han ofrecido. No sabemos si esta será su última oportunidad", inició diciendo Norberto Peluffo a la mesa de paneslitas.

Enseguida, Javier Castell acompañó la idea y dijo: "tiene actitudes con un nivel de prepotencia que no se justifica pese a todas la oportunidades que le han salido, pero todavía no ha logrado nada en el fútbol. Muestra cierto desprecio por cosas que no tienen sentido. Debe orientarse y decidir si realmente quiere ser un futbolista de alto nivel. En Aston Villa, con apenas 19 años, prefirió ir a Arabia para asegurar su situación económica y dejó de lado la posibilidad de convertirse en un jugador de verdadera élite, compitiendo en la Champions Leaguey en los grandes escenarios. Da la impresión de que suele tomar ese tipo de decisiones, pero parece que ahora se dio cuenta de que también hay que buscar títulos y consagrarse".



Jhon Durán AFP

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Por su parte, Nelson Gallego se mostró exceptico a esta nueva oportunidad de Durán: "él no va a cambiar. Lo llevó Mourinho, lo llevó Zenit, lo llevó Fenerbahçe, lo van a ayudar todos, pero ¿y él qué? No se ayuda. A un jugador como él hay que decirle: "si usted no va a cambiar, lo van a echar". Es un muchacho que no quiere".

"Él tiene las condiciones, pero la parte humana necesita mucho trabajo. En todos los equipos, yo creo que ya le han dicho que debe mejorar sus comportamientos. No sé qué pasará si le va mal en Benfica: ¿a dónde va a ir? ¿Regresará a Colombia o qué? Él está en un punto en el que se le puede acabar todo. Esta es una gran oportunidad", concluyó Norberto Peluffo.