Jhon Durán y el anuncio de última hora que le dieron desde Fenerbahçe; "no podrá participar"

Jhon Durán cerró el triunfo 0-3 del Fenerbahçe que visitó el campo de juego del Eyüpspor, este sábado, en el marco de una nueva jornada de la Superliga. Sin embargo, desde las toldas de los 'canarios amarillos' realizaron un anuncio de última hora, y el mismo tiene que ver con el delantero colombiano.

Las recientes novedades del artillero de nuestro país pasan por el apretado calendario de compromisos que tiene su club para este fin de año. Al exartillero de Envigado le dieron respuesta a una petición que había hecho con anterioridad.

Jhon Durán celebró un nuevo gol con Fenerbahçe en la Liga de Turquía. X de @Fenerbahce

¿Qué pasó con Jhon Durán?

En ese orden de ideas, Fenerbahçe comunicó tras el partido frente al Eyüpspor, que tanto Durán como el arquero brasileño Ederson, tendrán descanso en el siguiente reto del elenco amarillo de la ciudad de Estambul que será frente al Besiktas y el cual está pactado para el martes 23 de diciembre. Este duelo es por la Copa de Turquía.



"Por motivos personales y familiares comunicados al club con antelación, nuestros jugadores Ederson y Jhon Durán no podrán participar en la convocatoria del partido del próximo 24 de diciembre, víspera de Navidad, en medio de una apretada agenda de partidos", se leyó de entrada en el comunicado emitido por el club que preside Sadettin Saran.

El Fenerbahçe complementó que "esta situación se ha evaluado con el entendimiento de que las sensibilidades humanitarias de nuestros atletas deben respetarse en el contexto del intenso calendario de competición y que han continuado desde el comienzo de la temporada".

Y por último, Fenerbahçe agregó que "nuestro club adopta un enfoque holístico ante las responsabilidades deportivas, un exigente calendario de partidos y situaciones inevitables fuera de temporada, adoptando un enfoque equilibrado entre las responsabilidades profesionales de nuestros atletas y su salud y necesidades individuales".

Así las cosas, el número 10 del Fenerbahçe tendrá descanso para Navidad y podrá pasar esta festividad en compañía de sus seres queridos. Hay que precisar que Jhon Jáder acumula 482 minutos en la Superliga de Turquía, marcando un total de tres goles y se ha reportado con la misma cantidad de asistencias. Mientras que en la Europa League ha visto acción en 63 minutos y no ha se ha reportado en el marcador.

Jhon Durán, delantero colombiano, tras el partido entre Fenerbahce y Eyüpspor, por la Superliga de Turquía Getty Images

¿A qué hora es Fenerbahçe vs. Besiktas?

El partido por el Grupo C de la Copa de Turquía será este martes 23 de diciembre y tiene como horario de inicio para Colombia de las 12:30 de la tarde.