Jhon Jáder Durán, avisado en Fenerbahce; no vendría buena noticia para él

Jhon Jáder Durán arribó al Fenerbahce con el rótulo de 'crack', de hombre gol, de gran definidor y de figura de primer nivel gracias a sus números en escuadras como Aston Villa de Inglaterra y Al Nassr de Arabia Saudita, donde fue compañero del portugués Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, no se ha podido consolidar como artillero, ya que lo han afectado algunas lesiones y polémicas fruto de su comportamiento, celebraciones, roces con rivales y demás.

Incluso, tampoco ha logrado afianzarse como titular y las críticas no se hacen esperar, ya que había grandes esperanzas en su desempeño como goleador.

Desde mediados de 2025, ha disputado 20 partidos y ha hecho 5 anotaciones, lo que parece insuficiente para quienes esperan más de él.



En ese sentido, prensa de Estambul reveló que habría inconformidad y que los dirigentes del club ya estarían mirando hacia otro lado en busca de una pronta solución.



Alerta para Jhon Jáder Durán en Fenerbahce

La versión fue emitida por Senad Oktan, periodista turco del diario local 'Milillet' y especializado en información del equipo amarillo. El informador manifestó en un espacio de ‘podcast’ que el colombiano no ha convencido, que no le piensan dar mucha espera y que por ello los directivos pretenden un ariete de peso que comande el ataque del equipo.

Publicidad

“El Fenerbahce no tiene goleador, le falta un delantero. Durán empieza a flaquear, su lenguaje corporal no es el adecuado… Fenerbahce busca un delantero en todo el mundo”, reveló el comunicador.

Lo preocupante para el antioqueño es que los dirigentes podrían llevar a alguien que lo desplace. “El mercado de fichajes se cierra pronto y lo que más necesita el Fenerbahçe es un delantero porque Durán va y viene”, insistió el reportero.

Publicidad

Bajo este panorama, el ‘cafetero’ se alista con sus compañeros para visitar el jueves 29 de enero al Steaua Bucarest de Rumania en la octava fecha de la Europa League. Además, se habla de una posible partida suya, pues ya habría ofertas por él.

Acá, el programa en el que el comentarista emitió sus palabras: