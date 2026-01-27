Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Jáder Durán, avisado en Fenerbahce; no vendría buena noticia para él

Jhon Jáder Durán, avisado en Fenerbahce; no vendría buena noticia para él

El delantero colombiano ya estaría enterado de lo que prepara su club en Turquía, a donde llegó como gran estrella y lugar en el que ha sido protagonista, pero no por su rendimiento.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 27 de ene, 2026
Comparta en:
John Jáder Durán: le llevarían otro goleador a Fenerbahce.jpg
Jhon Jáder Durán, con complicaciones en Turquía.
Foto: Fenerbahce.

Publicidad

Publicidad

Publicidad