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Gol Caracol  / La Conmebol y la FCF anunciaron millonaria donación para damnificados de terremoto en Colombia

La Conmebol y la FCF anunciaron millonaria donación para damnificados de terremoto en Colombia

Con el paso de los días se siguen conociendo aportes y ayudas en pro de colaborar con los damnificados del terremoto en nuestro país. La Federación Colombiana de Fútbol y Conmebol dijeron presente.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de ago, 2026
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Logos oficiales de Conmebol y de la Federación Colombiana de Fútbol
Logos oficiales de Conmebol y de la Federación Colombiana de Fútbol
Conmebol

Gestos de solidaridad y acompañamiento sigue recibiendo Colombia, después de las catástrofe causada por el terremoto de magnitud 7.4 que afectó a ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Armenia y Quibdó el pasado lunes 10 de agosto. En ese aspecto, hace pocas horas los que dijeron presente con un millonario aporte fueron la Federación Colombiana de Fútbol, que preside Ramón Jesurún, y la Conmebol, que por medio de una nota oficial anunciaron la ayuda.

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Y es que con el paso de las horas se siguen conociendo imágenes y crudos testimonios de personas que perdieron sus viviendas, en medio del movimiento telúrico, que deja cientos de muertos, miles de heridos y un número significativo de desaparecidos en las zonas del país más afectadas. Así se han movilizado entes privados y personas del común en las principales capitales de Colombia en pro de aportar un granito de arena en días de confusión, dolor y tragedia.

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Comunicado de prensa de la Conmebol y FCF

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaron conjuntamente una donación de USD 1.000.000 destinada a apoyar las labores de reconstrucción tras el devastador terremoto que afectó recientemente a Colombia.

En momentos de dolor y dificultad, la familia del fútbol sudamericano reafirma su compromiso y extiende una mano solidaria al pueblo colombiano, acompañando a las familias y comunidades afectadas por esta emergencia.

El terremoto dejó grandes afectaciones en infraestructura.
El terremoto dejó grandes afectaciones en infraestructura.
colprensa.

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La contribución económica será canalizada a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”, que lidera la Primera Dama de la República de Colombia, Ana Lucía Pineda.

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Con esta acción, la CONMEBOL y la FCF ratifican que el fútbol trasciende las canchas y permanece cerca de su gente, especialmente en los momentos más difíciles.

Asimismo, ambas instituciones hacen un llamado a la comunidad deportiva internacional, clubes, aliados estratégicos y aficionados a continuar apoyando las iniciativas de recolección de fondos e insumos impulsadas para atender esta emergencia.

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