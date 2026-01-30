El fútbol en las principales ligas de Europa va a toda máquina; no hay pausa. Una de las competiciones que ha tenido una agenda 'cargada' es la Bundesliga, y este sábado, el líder Bayern Múnich y que tiene en sus filas a Luis Díaz, visitará el campo de juego del Volksparkstadion para enfrentarse al Hamburgo.

Pese a que en la jornada anterior los dirigidos por Vincent Kompany perdieron su invicto en el campeonato alemán - a manos del Augsburgo por 1-2 y en el propio Allianz Arena - siguen liderando con buen renta la clasificación general (50 puntos). Ahora, frente a los 'die Rothosen' el objetivo es retomar el camino del triunfo para ir tejiendo poco a poco un nuevo éxito en el ámbito local.

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: Getty Images

Opiniones de los protagonistas

Este compromiso frente al Hamburgo por la jornada 20 será especial para Kompany, por su pasado en la escuadra HSV. El timonel belga de 39 años militó en dicho club entre 2006 y 2009.



"Sigue siendo una historia especial para mí, y para Hamburgo como ciudad; vivir allí fue especial. Eso me acompañará, pero también sé que el HSV se está reconstruyendo. Cuando están estables y tranquilos, como sé por mi experiencia allí, el potencial está ahí. Cuando están sanos, estables y fuertes, son un equipo que normalmente debería estar entre los mejores de Alemania. Esa sensación persiste. Su preparación para este partido ha sido buena; son fuertes en casa. Espero un equipo que luche por los puntos, que sepa que ha comenzado una fase importante de la temporada y que crea en sí mismo en casa, pero iremos con mucha confianza y mucha ilusión por este partido. Tenemos muchas ganas", expresó Kompany en rueda de prensa.



¿Cómo va el Hamburgo en el fútbol de Alemania?

Publicidad

Suma 18 unidades en la misma cantidad de compromisos jugados, ubicándose de forma parcial en la casilla 14.



Hamburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Bundesliga con Luis Díaz

Día: sábado 31 de enero del 2026.

sábado 31 de enero del 2026. Fecha: jornada 20 de la Bundesliga 2025/2026.

jornada 20 de la Bundesliga 2025/2026. Hora: 12:30 del día (hora de Colombia).

12:30 del día (hora de Colombia). Estadio: Volksparkstadion de la ciudad de Hamburgo.

Volksparkstadion de la ciudad de Hamburgo. TV: Disney+ Premium.

Igualmente, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del juego, las jugadas virales, golazos, asistencias y más con respecto a Luis Díaz.