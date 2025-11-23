Richard Ríos sonríe tras ponerle fin a una increíble sequía; en Benfica celebraron

Richard Ríos vive tiempos tranquilos en Benfica, tomó un nuevo aire de confianza luego de abrir su cuota goleadora. El pasado viernes anotó su primer gol con las 'águilas' en la Copa de Portugal, anotación que le permitió ponerle fin a una situación; en su club festejaron.

Richard Ríos, volante colombiano que juega en Benfica. X de @SLBenfica

¿Qué pasó con Richard Ríos?

Luego de haberle convertido al Atlético Clube en el 2-0 de los 'encarnados', Ríos Montoya terminó con una sequía goleadora de siete meses y once días. El centrocampista de la Selección Colombia no marcaba desde el 10 de abril de este año, en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores en el 1-0 de Palmeriras sobre Cerro Porteño.

Aunque hay que precisar que el 'cafetero' anotó once goles y repartió diez asistencias en los 138 partidos que disputó en su paso por el 'verdao'.



Dicha anotación para Ríos llegó en un momento clave, para darle un respiro, ya que había sido discutido por distintos sectores en Portugal porque no había mostrado el nivel que todos esperaban y más por el dinero que pagó Benfica por su fichaje desde el Palmeiras: 25 millones de euros.



Mourinho felicitó a Richard Ríos por su partido

"Siempre tiene impacto en el equipo, incluso cuando no hace las cosas que la gente espera que haga, o cuando no alcanza el nivel de calidad que la gente espera que alcance. Pero hay una base que con él parece que no es negociable, que es la base de la entrega, de la corporeidad, del área del campo que ocupa, en la presión, en la transición, ya sea ofensiva o defensiva. Siempre ha estado a la altura, incluso con algunos errores en la construcción, Ríos, para mí, desde que llegué, es un jugador muy importante", zanjó el DT del Benfica en rueda de prensa.

Publicidad

Los números de Richard Ríos desde su llegada al Benfica

Ha disputado 22 partidos con el Benfica, siendo 20 de ellos como titular para un total de 1.768 minutos de competición, con un gol y una asistencia. Es de los jugadores más utilizados por Mourinho.

Richard Ríos celebra su primer gol con Benfica - Foto: Benfica Oficial

¿Cuándo es el próximo partido del Benfica?

Ahora, Richard Ríos y compañía se enfocarán en su siguiente reto: la Champions League. Las 'águilas' están obligadas a ganarle al Ajax en Países Bajos para mantener opciones en la competición; es un partido de coleros. Está pactado para este martes 25 de noviembre, en horario de las 12:45 de la tarde, de Colombia.