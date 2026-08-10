Barcelona le cerró la puerta de salida a campeón del mundo; se vienen largas negociaciones

El FC Barcelona rechazó este lunes una primera oferta del París Saint-Germain estimada en 40 millones de euros (46 millones de dólares), autor del gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo de 2026 en la prórroga contra la 'albiceleste' de Lionel Messi, Ferran Torres, confirmó a la AFP una fuente del 'club azulgrana'.

"Las negociaciones continúan" entre el 'cojunto azulgrana' y el PSG, añade esa misma fuente, confirmando la información del diario Mundo Deportivo. Según varios medios españoles, Ferran Torres, habría dado su visto bueno para ser nuevo jugador del actual bicampeón de la Champions League, el PSG del y reencontrarse con su antiguo seleccionador Luis Enrique.

Con contrato hasta junio de 2027 con el equipo del entrenado aléman Hansi Flick, el delantero español de 26 años se había mostrado ambiguo sobre su futuro en recientes entrevistas realizadas durante una gira promocional en Estados Unidos: "Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Solo espero tomar la decisión correcta".

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Cuando le preguntaron si tenía un destino "soñado" en mente, Torres respondió que sí, pero sin desvelarlo: "solo quiero ser feliz". El delantero, fichado en 2021 del Manchester City por unos 55 millones de euros (63 millones de dólares), fue titular en la mayoría de partidos la pasada temporada, relegando a Robert Lewandowski al banquillo. El 'Tiburón', formado en el Valencia, ha marcado 40 goles en 94 partidos en todas las competiciones en las dos últimas temporadas.



Ferrán Torres celebra su gol con Barcelona frente a Osasuna, en La Liga de España AFP

Además de ello, en el FC Barcelona se respira un ambiente de notable incertidumbre y tensión. La directiva tiene en mente el ambicioso plan de fichar al centrocampista español Rodri, ganador del Balón de Oro 2024. Esta posible incorporación genera un fuerte debate interno, ya que su llegada no solo implicaría un enorme esfuerzo económico para el club, sino también una profunda reestructuración táctica que alteraría el equilibrio del vestuario actual.