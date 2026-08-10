Síguenos en:
Tendencias:
AMERICA DE CALI
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Barcelona le cerró la puerta de salida a campeón del mundo; se vienen largas negociaciones

Barcelona le cerró la puerta de salida a campeón del mundo; se vienen largas negociaciones

El cuadro 'culé' complicó negociaciones con grande de Europa, por una de sus figuras, quien recientemente se coronó campeón del mundo en Estados Unidos.

Por: AFP
Actualizado: 10 de ago, 2026
Comparta en:
España campeón del Mundial 2026
España campeón del Mundial 2026
AFP

El FC Barcelona rechazó este lunes una primera oferta del París Saint-Germain estimada en 40 millones de euros (46 millones de dólares), autor del gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo de 2026 en la prórroga contra la 'albiceleste' de Lionel Messi, Ferran Torres, confirmó a la AFP una fuente del 'club azulgrana'.

"Las negociaciones continúan" entre el 'cojunto azulgrana' y el PSG, añade esa misma fuente, confirmando la información del diario Mundo Deportivo. Según varios medios españoles, Ferran Torres, habría dado su visto bueno para ser nuevo jugador del actual bicampeón de la Champions League, el PSG del y reencontrarse con su antiguo seleccionador Luis Enrique.

Álvaro Montero en la formación de Boca Juniors frente a Estudiantes de la Plata.
Colombianos en el exterior

Atentos Álvaro Montero y Sebastián Villa; Boca Juniors hizo importante anuncio

Julián Álvarez anotó doblete con Atlético de Madrid frente al Real
Gol Caracol

Noticia de última hora sobre Julián Álvarez en Atlético de Madrid; se conocen los detalles

Últimas noticias

Rodri y el Balón de Oro
Gol Caracol

Barcelona está cerca de anotarle golazo a Real Madrid, con campeón del mundo; a mínimos detalles

Real Madrid terminó la Liga de España con victoria sobre Athletic Bilbao.
Gol Caracol

Nuevo refuerzo del Real Madrid, llegó 'pisando fuerte'; "vamos a hacer cosas grandes"

Con contrato hasta junio de 2027 con el equipo del entrenado aléman Hansi Flick, el delantero español de 26 años se había mostrado ambiguo sobre su futuro en recientes entrevistas realizadas durante una gira promocional en Estados Unidos: "Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Solo espero tomar la decisión correcta".

Publicidad

Cuando le preguntaron si tenía un destino "soñado" en mente, Torres respondió que sí, pero sin desvelarlo: "solo quiero ser feliz". El delantero, fichado en 2021 del Manchester City por unos 55 millones de euros (63 millones de dólares), fue titular en la mayoría de partidos la pasada temporada, relegando a Robert Lewandowski al banquillo. El 'Tiburón', formado en el Valencia, ha marcado 40 goles en 94 partidos en todas las competiciones en las dos últimas temporadas.

Ferrán Torres celebra su gol con Barcelona frente a Osasuna, en La Liga de España
Ferrán Torres celebra su gol con Barcelona frente a Osasuna, en La Liga de España
AFP

Además de ello, en el FC Barcelona se respira un ambiente de notable incertidumbre y tensión. La directiva tiene en mente el ambicioso plan de fichar al centrocampista español Rodri, ganador del Balón de Oro 2024. Esta posible incorporación genera un fuerte debate interno, ya que su llegada no solo implicaría un enorme esfuerzo económico para el club, sino también una profunda reestructuración táctica que alteraría el equilibrio del vestuario actual.

David González, entrenador del América de Cali.
Gol Caracol

David González, pletórico por triunfo sobre Nacional; "América mostró la jerarquía que le pedían"

Julián Álvarez anotó doblete con Atlético de Madrid frente al Real
Gol Caracol

Noticia de última hora sobre Julián Álvarez en Atlético de Madrid; se conocen los detalles

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Ferran Torres

Barcelona FC

PSG

Publicidad

Publicidad

Publicidad