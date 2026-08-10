La Dimayor anunció el aplazamiento de los partidos de hoy de la Liga II, por terremoto en Colombia

Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

El SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4.

El temblor se sintió a las 07:34 hora local y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales.



El fútbol no es ajeno al desastre natural sucedido en Colombia

Este lunes, la Dimayor informó lo siguiente sobre el aplazamiento de los juegos Águilas Doradas vs. Llaneros; Medellín vs. Millonarios y Junior vs. Pereira, de la fecha 4 del fútbol profesional colombiano:

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La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR expresa su profundo pesar y solidaridad con todos los colombianos que se han visto afectados por el fuerte movimiento sísmico registrado durante el día de hoy en diferentes zonas del país.

Desde la DIMAYOR, y en representación de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de acompañamiento, fortaleza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad como consecuencia de este hecho.

Ante esta situación y considerando el bienestar y la seguridad de todos los actores que hacen parte de nuestro fútbol, la DIMAYOR ha tomado la decisión de aplazar la fecha programada para el día de hoy (lunes) Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en las horas que estaban previamente programados. Asimismo, los partidos programados para el martes, se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios.

La DIMAYOR y sus 36 clubes profesionales reiteran su solidaridad con todos los afectados y hacen un llamado a mantener la calma, atender las recomendaciones de las autoridades y permanecer atentos a la información oficial.

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Hoy, el fútbol se une al país.