Síguenos en:
Tendencias:
AMERICA DE CALI
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Nuevo refuerzo del Real Madrid, llegó 'pisando fuerte'; "vamos a hacer cosas grandes"

Nuevo refuerzo del Real Madrid, llegó 'pisando fuerte'; "vamos a hacer cosas grandes"

Una de las nuevas caras en el conjunto 'merengue', se refirió a la experiencia de vestirse de blanco y habló de los retos que vienen para esta temporada.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ago, 2026
Comparta en:
Real Madrid terminó la Liga de España con victoria sobre Athletic Bilbao.
Real Madrid terminó la Liga de España con victoria sobre Athletic Bilbao.
Foto: AFP

El defensa Marc Cucurella declaró que, "con jugadores con este talento", con estar "unidos" y ser "un gran equipo", pueden "hacer grandes cosas", al incorporarse este lunes a la disciplina delReal Madrid después de sus vacaciones y tras coronarse campeón del mundo con la selección española.

Últimas noticias

Rodri y el Balón de Oro
Gol Caracol

Barcelona está cerca de anotarle golazo a Real Madrid, con campeón del mundo; a mínimos detalles

España campeón del Mundial 2026
Gol Caracol

Barcelona le cerró la puerta de salida a campeón del mundo; se vienen largas negociaciones

Comentó lo que él puede aportar a un equipo que espera que sea una "piña". "Intensidad, carácter, alegría, un poco de todo. Soy una persona muy trabajadora. Con jugadores con este talento, con que estemos unidos y seamos un gran equipo, una piña dentro y fuera del campo, se pueden hacer grandes cosas", añadió en declaraciones a Real Madrid TV.

Publicidad

Álvaro Montero, colombiano de Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

A Álvaro Montero le siguen cobrando error con Boca Juniors; le exigen más por su estatura

Luis Díaz y Harry Kane celebran un gol con Bayern Múnich contra Real Madrid por Champions League
Colombianos en el exterior

Noticias de última hora de Harry Kane, socio de Luis Díaz en Bayern Múnich; ojo a la renovación

Cucurella pasó el reconocimiento médico este lunes y completó el primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros. "Mucho tiempo esperando, se ha hecho largo, pero ya estoy aquí. Con ganas de conocerlos a todos mejor. Había hablado con algunos compañeros que me habían escrito. Ha sido muy buena la bienvenida", desveló.

Publicidad

También resumió lo que le había transmitido Jose Mourinho, su nuevo entrenador: "Mucha confianza, mucha naturalidad. Hacer en el campo lo que sabemos, disfrutar, y lo que queremos todos, que es ganar y que sea un gran año".

Además, reconoció que no tuvo dudas antes de fichar por el club merengue. "Es un orgullo. No mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta, es un club con mucha historia, el más grande de Europa. Estar hoy aquí es un privilegio, un honor y un premio al esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera", comenzó.

El gol de Marc Cucurella fue anulado por un falta previa sobre el arquero austriaco.
El gol de Marc Cucurella fue anulado por un falta previa sobre el arquero austriaco.
AFP.

Publicidad

"Que te den la oportunidad de jugar en un club como este es muy difícil de rechazar. No tuve ninguna duda. Como espectador he visto esas noches mágicas, remontadas en el Bernabéu, esas 'Champions'. Tener la oportunidad de vivirlo en primera persona es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy bonito y muy importante", terminó.

Publicidad

Formado en la cantera del Barcelona, Cucurella ha jugado, además de en el conjunto blaugrana, en el Eibar y el Getafe en España, y en el Albion y el Chelsea en Inglaterra. Cuenta en su palmarés con una Copa del Rey lograda con los barcelonistas, además de una Liga Conferencia y la Copa Mundial de Clubes con el Chelsea Con la selección española, atesora dos títulos: la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026.

David González, entrenador del América de Cali.
Gol Caracol

David González, pletórico por triunfo sobre Nacional; "América mostró la jerarquía que le pedían"

Tilman Palacios y Alfredo Morelos en América vs. Nacional.
Fútbol Colombiano

Alfredo Morelos terminó 'caliente'; cruce con Tilman Palacios e hinchas de América

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Real Madrid

Publicidad

Publicidad

Publicidad