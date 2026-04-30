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Gol Caracol  / Tenis  / Carlos Alcaraz encendió las alarmas; "la lesión que tiene podría hasta hacerle perder la temporada"

Carlos Alcaraz encendió las alarmas; "la lesión que tiene podría hasta hacerle perder la temporada"

El español Carlos Alcaraz no participó del Masters 1.000 de Madrid y ya se 'bajó' de Roland Garros, sin embargo, pueden ser más los torneos que se pierda debido a la lesión que presenta.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Carlos Alcaraz, tenista español.
Carlos Alcaraz, tenista español.
AFP.

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