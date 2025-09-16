"Richard Ríos está lejos del rendimiento que llevó al Benfica a ficharlo; simplemente pasa el balón"

El Qarabag de Azerbaiyán derrotó este martes 16 de septiembre por 2-3 al Benfica, en Lisboa, tras remontar un 2-0 de la mano de los colombianos Camilo Durán y Kevin Medina en la jornada inaugural de la Champions League 2025/2026. Tras el duelo en el estadio Da Luz, los jugadores de las 'águilas' recibieron sus habituales calificaciones, y Richard Ríos, no fue 'perdonado'.

El volante oriundo de Vegachí actuó 79 minutos con los rojos lisboetas, teniendo un desempeño regular, mismo que se vio en el boletín de su puntuación en los diarios deportivos de Portugal. A Richard lo 'rajaron'.

¿Qué dijeron en Portugal de la actuación de Richard Ríos en Benfica vs. Qarabag?

Richard Ríos, volante colombiano que milita en el Benfica. AFP

En ese orden de ideas, se leyó en el medio 'A Bola' lo siguiente sobre su actuación en el campo de juego sobre Qarabag: "Le gusta disparar desde media distancia, pero sus disparos casi siempre son malos. Aún no ha marcado. Está lejos del rendimiento que llevó al Benfica a ficharlo del Palmeiras. Simplemente pasa el balón, pasa, pasa, pasa...".

Sobre la calificación, en el diario anteriormente citado le dieron cuatro puntos sobre diez. De sus compañeros en Benfica, el único que 'salvó la papeleta' fue Anatoliy Trubin, arquero de las 'águilas', que pese a las anotaciones encajadas, salvó su portería en otra infinidad de veces. El golero ucraniano "no tuvo la culpa en ninguno de los goles y realizó dos paradas que evitaron que la derrota cobrara proporciones escandalosas".

Así fue el partido en el estadio Da Luz

El Benfica comenzó con todo y abrió el marcador en el minuto 6, con un tanto del argentino Enzo Barrenechea, quien completó de cabeza un tiro de esquina lanzado por Sudakov. Diez minutos más tarde, el ucraniano estuvo detrás de una asistencia a Pavlidis que acabó en el segundo gol para 'las águilas'.

Cuando parecía que el Benfica tenía el duelo controlado, Medina sirvió a su compañero Andrade, quien con un potente disparo puso en el marcador al tetracampeón azerbaiyano, que inmediatamente tuvo varias oportunidades de empatar.

El 2-2 acabaría por llegar en los primeros compases de la segunda parte y por medio del pie izquierdo de Camilo Durán, que enfrió el ambiente en el Estadio da Luz de Lisboa.

Benfica vs Qarabag Foto: AFP

El Benfica, que en esta Champions será rival del Real Madrid, buscó con ahínco el tercer gol, pero fueron los 'jinetes' quienes finalmente lo anotaron, cuando en el minuto 86 el ucraniano Oleksiy Kashchuk aprovechó la pasividad de la defensa de las 'águilas' y cerró la remontada con un 2-3.