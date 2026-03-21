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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League, tras Brighton 2-1 Liverpool

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League, tras Brighton 2-1 Liverpool

Este sábado, Danny Welbeck, del Brighton, la aplicó la 'ley del ex' al Liverpool y lo alejó de los puestos de la Champions League.

Por: EFE
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Brighton vs. Liverpool - Premier League.
Brighton vs. Liverpool - Premier League.
Getty Images.

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