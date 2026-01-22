Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / Sorpresa para Juan Camilo 'Cucho' Hernández; respuesta de Betis ante reciente acoso

Sorpresa para Juan Camilo 'Cucho' Hernández; respuesta de Betis ante reciente acoso

Juan Camilo 'Cucho' Hernández ha tenido una gran temporada con el Betis y eso lo ha puesto en el radar de varios pretendientes. Desde su club han tomado medidas.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 22 de ene, 2026
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano que milita en Betis.
AFP

