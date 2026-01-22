Sorpresa para Juan Camilo 'Cucho' Hernández; respuesta de Betis ante reciente acoso

Juan Camilo 'Cucho' Hernández es uno de los jugadores colombianos que ha tenido un gran despliegue en el fútbol de Europa. Sus grandes presentaciones con el Betis en Liga de España y la UEFA Europa League lo han puesto en el radar de varios pretendientes; no obstante, desde su club dejaron las cosas bien claras.

Si bien el oriundo de la ciudad de Pereira se encuentra recuperándose de una lesión miofascial posterolateral en el recto anterior izquierdo, misma que lo tendrá alejado de las canchas un mes, los teléfonos no han parado de sonar en las oficinas del cuadro verde de Sevilla y todo para consultar por la situación del 'Cucho' y la posibilidad de reclutarlo en la actual ventana de transferencias. El celular del exColumbus Crwe también ha sonado con insistencia.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero de Real Betis, anotó contra Real Madrid, por La Liga Getty Images

"No en vano, el delantero de 26 años ya despierta el interés de las grandes ligas y desde hace un tiempo han empezado a llamar a la puerta tanto del punta como del Betis para preguntar por su situación y la posibilidad de reclutarlo en esta ventana de transferencias", escribieron en la página web de 'Estadio Deportivo'.



Dicho medio complementó la información con una que ha venido manejando 'Radio Sevilla', precisando que la contestación del elenco que dirige Manuel Pellegrini es que no se traspasa, no se vende.

"Llamadas que han sido respondidas de manera rotunda por parte de la institución de La Palmera, pues, como apuntó 'Radio Sevilla', la contestación a intermediarios y a pretendientes que se han acercado directamente ha sido exactamente la misma: 'Cucho' no se vende", complementaron.

Eso sí, en caso de que "llegara una propuesta fuera de mercado muy por encima de su valor, el Betis la estudiaría, con visos de aceptarla, pero tendría que ser irrechazable".



¿Cuándo llegó 'Cucho' Hernández al Betis?

Recordemos que el talentoso delantero colombiano arribó al cuadro 'verdiblanco' el pasado 3 de febrero del 2025 por la importante cantidad de 13 millones de euros, más otros millones de la moneda única en variables.

En lo que va de la temporada 2025/2026, el 'Cucho' Hernández ha marcado diez goles, se ha reportado con tres asistencias en 23 partidos jugados. El total de minutos en todas las competiciones han sido de 1.854.

Betis jugó este jueves en la Europa League, perdiendo 2-0 con PAOK Salónica en Grecia. La próxima cita en la Liga de España será frente al Alavés, el domingo, en condición de visitante en horario de las 3:00 de la tarde para Colombia.