"Con James Rodríguez no hablamos de fútbol, sino de la vida, soy cercano a los jugadores"

León publicó este jueves en sus redes sociales una fotografía que inmediatamente se hizo viral. En la instantánea los protagonistas fueron James Rodríguez e Ignacio Ambriz, el entrenador de las 'fieras'.

En la misma se observó al '10' y capitán dialogando con Ambriz, que incluso, los fanáticos del verde del estado de Guanajuato se preguntaron qué le estaba diciendo el uno al otro, pero finalmente se revelaron las palabras de esta misteriosa foto.

Fue el propio Ambriz quien entregó los detalles de la charla con Rodríguez Rubio en un video compartido por León y que también acumuló 'likes' y compartidos. Muchos creerían que la platica fue de fútbol, pero la verdad es que la conversación tomó otro rumbo, según lo expresado por el estratega de 60 años. Hablaron de la vida y de como él trata de ser cercanos a los jugadores.

"Yo no me ocupo por el futbolista, a mí me preocupa el ser humano. Hoy (jueves) tuve la fortuna de sentarme con James (Rodríguez) y vieras cómo hablamos de la vida, no de fútbol, sino de la vida. Lo bonito que es ser parte de un gremio futbolístico, pero que eso también significa mucha presión, responsabilidad, pero que al final la sabes llevar, sabes moverte, y es eso: 'cómo está tu familia', y con el jugador es lo mismo; ¿en qué te puedo ayudar? Creo que esa parte es de lo que has ido aprendiendo, y yo soy muy cercano a ellos (los jugadores) porque el día de mañana son los que te ayudan a que las cosas salgan bien", se le escuchó a Ambriz en primera instancia.

Volvió a recalcar que él como DT busca darle confianza a sus dirigidos, 'apapacharlos', pero también corregirles en medio de bromas; Ignacio Ambriz reconoció que su estratega es ser cercano a los suyos y con James no será la excepción.

James Rodríguez en el entrenamiento de León. León.

"En momentos complicados somos muy solos (los DT) eres un ser humano que sientes, y lo único que quieres, es que el buen trato que tienes tú con ellos, porque al final son ellos los que me van ayudar que las cosas salgan bien y yo siempre les comento: 'como eres fuera, eres dentro. Si hay problemas afuera, acá porque más que le busquemos, no me vas a rendir'. Busco que estén tranquilos de la cabeza, porque sé que dentro, cuando la gente está tranquila, le sacas ese potencial futbolístico; por eso, esa parte muy humana mía, pero cuando les tengo que gritar y exigir igual bromeo. Aparte yo no me puedo pelear con él (James Rodríguez), no lo puedo corretear, al contrario, pero creo que es disfrutar el fútbol y divertirse dentro de lo que es en el buen sentido de la palabra para jugar al fútbol", terminó por decir el técnico del León.

¿Cuándo vuelve a jugar León de James Rodríguez?

Será este sábado 4 de octubre frente al Toluca por la jornada 12 del Apertura MX. León será local en el Mou Camp y el balón rodará a las 8:00 p.m., en horario de Colombia.