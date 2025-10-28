Jugador la Selección Colombia, en el radar de un histórico club de Brasil para 2026

Brasil se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos más atractivos para los futbolistas sudamericanos. Lejos de ser únicamente una liga de paso, el Brasileirao ha logrado posicionarse como un campeonato competitivo, con poder económico suficiente para rivalizar con clubes europeos de segundo nivel. Equipos como Flamengo, Palmeiras o Vasco da Gama no solo refuerzan sus plantillas con jóvenes promesas, sino también con figuras consolidadas que aportan jerarquía y experiencia.

Los futbolistas colombianos han sido protagonistas de esta tendencia. Casos recientes como los de Luis Sinisterra, Jorge Carrascal, Carlos Gómez y Carlos Cuesta confirman que el fútbol brasileño se ha convertido en una alternativa sólida frente a Europa. Los clubes del gigante sudamericano ofrecen estabilidad financiera, exposición internacional y la posibilidad de competir en torneos de alto nivel como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.

¿Otro jugador de la Selección Colombia al Brasileirao?

Jefferson Lerma y Yerson Mosquera festejan uno de los goles de Colombia contra Argentina. Foto: AFP.

En las últimas horas, ha cobrado fuerza el rumor de que Jefferson Lerma, mediocampista de la Selección Colombia y actual jugador del Crystal Palace de Inglaterra, podría convertirse en el próximo futbolista cafetero en dar el salto al fútbol brasileño.

Publicidad

Según la cuenta partidaria ‘NTVascainos’, el Vasco da Gama estaría interesado en hacerse con los servicios del volante de 31 años. El conjunto carioca ya comenzó a planificar la próxima temporada y busca refuerzos de peso con miras a las competiciones de 2026.

El medio señala que: “Cruzmaltino ya comenzó a planificar la próxima temporada y está trabajando para reforzar su plantilla, con miras a las principales competiciones de 2026. Nos enteramos de que el centrocampista colombiano Jefferson Lerma, del Crystal Palace, está siendo contactado por el Vasco. El jugador de 31 años tiene contrato con el club inglés hasta el 30 de junio de 2026 y podría ser una buena oportunidad de mercado”.

Publicidad

De concretarse el fichaje, Lerma se uniría a la lista de colombianos que han optado por el Brasileirao como nuevo destino, en un movimiento que marcaría un giro en su carrera tras varios años en el fútbol inglés, donde militó en el Bournemouth antes de llegar al Palace.

EXCLUSIVO



Como informamos há alguns dias, o cruzmaltino já iniciou seu planejamento para a próxima temporada e está trabalhando para reforçar seu elenco, visando as principais competições de 2026.



Apuramos que o meio-campista colombiano Jefferson Lerma, do Crystal Palace, vem… pic.twitter.com/oe0R9LyToF — NTVASCAÍNOS (@ntvascainos) October 28, 2025

Números de Jefferson Lerma

Durante la presente temporada, Jefferson Lerma ha disputado 14 partidos con el Crystal Palace entre todas las competiciones, sin registrar goles ni asistencias. Pese a su rol más defensivo, el mediocampista sigue siendo una pieza clave tanto en su club como en la Selección Colombia, donde aporta equilibrio, recuperación y liderazgo en la mitad del campo.