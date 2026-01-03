Jugador de la Selección Colombia tiene como nuevo equipo en el Brasileirao

Luego de varios rumores que circularon en el mercado de pases, el secreto a voces finalmente se hizo oficial: Juan Camilo Portilla es nuevo jugador del Athletico Paranaense de Brasil. El volante colombiano firmó contrato con el club rojinegro hasta diciembre de 2028, en lo que representa un nuevo y ambicioso paso en su carrera profesional.

El mediocampista caleño, de 27 años, llega procedente de Talleres de Córdoba, equipo en el que militó durante los últimos dos años y donde logró consolidarse como una de las piezas más regulares del mediocampo. Su rendimiento en el fútbol argentino no solo despertó el interés de clubes del exterior, sino que también le permitió ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo dentro del proceso de la Selección Colombia, un reconocimiento a su evolución y constancia

Paranense oficializó a Juan Camilo Portilla

A través de sus redes sociales, el ‘furacão’ confirmó la contratación del colombiano, quien tuvo pasado en América de Cali antes de dar el salto al exterior.

“¡Portilla ya es jugador del Athletico! El centrocampista colombiano llega procedente de Talleres para vestir la camiseta rojinegra”, escribió el club brasileño en su anuncio oficial.



Portilla é do Athletico! 🌪️🇨🇴

O volante colombiano chega do Talleres para vestir a camisa rubro-negra.



Juan Camilo Portilla portará el número 27 en su espalda y compartirá camerino con varios compatriotas, entre ellos Elan Ricardo, Juan Felipe Aguirre, Carlos Terán, Stiven Veloza, Kevin Velasco y Kevin Viveros, consolidando una nutrida presencia colombiana en el plantel.

Números de Juan Camilo Portilla

Juan Camilo Portilla, volante colombiano que será nuevo fichaje de Athletico Paranaense AFP

Durante su etapa en Talleres de Córdoba, el futbolista ‘cafetero’ disputó 78 partidos en todas las competiciones, registrando un gol y seis asistencias en 5.186 minutos de juego, cifras que reflejan su regularidad y aporte táctico desde el mediocampo.

Cabe recordar que el Athletico Paranaense logró el ascenso en el Brasileirao para la presente temporada y comenzará su participación oficial en 2026 en el campeonato estadual frente al Andraus, en partido programado para el jueves 8 de enero, a partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana).



Recorrido de Juan Camilo Portilla

La carrera profesional de Juan Camilo Portilla comenzó en 2016 con la camiseta del Universitario de Popayán. Posteriormente, en 2018, tuvo un paso por la tercera división de Estados Unidos con el Jacksonville Armada, antes de emigrar a Chile para actuar con Deportes Melipilla.

En 2019 regresó a Colombia para jugar con Alianza FC, y dos años más tarde firmó con América de Cali, club desde el cual dio el salto internacional definitivo al fichar por Talleres de Córdoba a comienzos de 2024, antes de concretar su llegada al fútbol brasileño.