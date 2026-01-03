Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador de la Selección Colombia tiene como nuevo equipo en el Brasileirao

Jugador de la Selección Colombia tiene como nuevo equipo en el Brasileirao

El futbolista decidió asumir un nuevo reto en su carrera deportiva, con el objetivo de asegurar un lugar en la nómina de Colombia para el Mundial de 2026.

Por: Javier García
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Selección Colombia
Selección Colombia
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad