El mensaje que ilusiona a Teófilo Gutiérrez; ¿seguirá en Junior de Baranquilla?

El pasado 31 de diciembre marcó el final del vínculo contractual para algunos jugadores del Junior de Barranquilla, entre ellos Teófilo Gutiérrez.

El experimentado delantero, de 40 años, fue importante por su liderazgo en cancha y fuera de ésta para que el ‘tiburón’ lograra su undécima estrella del fútbol profesional colombiano. Sin embargo, el tema de conversación ahora es si el del barrio La Chinita seguirá vestido de ‘rojiblanco’, si renovará con el club de sus amores.

Ante eso, en las últimas horas se presentaron novedades. Un ente cercano al elenco ‘currambero’ dejó una respuesta que ilusiona no sólo a Gutiérrez Roncancio sino a los hinchas junioristas, que confían que este 2026 esté lleno de éxitos en lo deportivo.

Teófilo Gutiérrez, jugador del Junior de Barranquilla Colprensa

¿Qué pasó con Teófilo Gutiérrez?

Como es habitual cada fin de año, el popular ‘Teo’ dejó un mensaje en sus redes sociales deseándoles a sus seguidores un buen inicio del 2026.



“Feliz año 2026, parece fácil”, escribió el exRiver Plate en Instagram. Lo que sorprendió de este ‘post’ que acompañó con una fotografía de un juego de Junior fue la respuesta por parte de Alejandro Char, alcalde de Barranquilla: “Parece, pero estarás con nosotros hasta que tu alma quiera”, escribió el mandatario.

Tras estas cortas palabras de Char Chaljub, en la prensa de la capital del Atlántico precisan que Teófilo Gutiérrez "seguirá siendo parte de la plantilla del Junior de Barranquilla para el primer semestre del 2026", como contó 'Diario Deportes'.



Las bajas confirmadas del Junior

Recordemos que el 'tiburón' informó de las salidas de José Cuenú y Javier Báez. Este último, fue importante en la zona defensiva del 'rojiblanco' e incluso reveló en una reciente entrevista con el 'El Heraldo' que "terminó jugando infliltrado, pero salió campeón".

De otro lado, entre los otros futbolistas que también se le venció el contrato el pasado 31 de diciembre estaba Guillermo Paiva, pero el delantero paraguayo logró renovar con la institución barranquillera.

Mientras que José Enamorado, la gran figura en la final frente al Deportes Tolima, está siendo pretendido por el Gremio de Porto Alegre, escuadra que busca reforzar sus bandas y el extremo soledeño encajaría perfectamente.

El 2026 marca retos para los dirigidos por Alfredo Arias, ya que no sólo está la defensa del título de la Liga colombiana, ya que a su vez tendrán competición internacional en la Copa Libertadores de América, por lo que la 'vara' está alta en cuanto a desafíos en los deportivo se refiere.