"No me importó arriesgar mi carrera por Junior; terminé jugando infiltrado y salí campeón"

Junior de Barranquilla bordó la estrella número 11 en su escudo. El pasado 16 de diciembre, venció 0-1 a Deportes Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro, imponiéndose por 4-0 en el marcador global y ganando la Liga BetPlay II-2025. Uno de los jugadores clave y que brilló a lo largo del semestre, con Alfredo Arias, fue Javier Báez, quien incluso dio de qué hablar en los festejos del título conseguido.

El defensa paraguayo acudió a la rueda de prensa, posterior al juego de vuelta, y apareció frente a los micrófonos con un puro, el cual lo estaba fumando. La imagen no pasó desapercibida y generó toda clase de comentarios. Sin embargo, fue parte de la alegría y folclor, tal y como lo contó el futbolista. Ahora, para sorpresa de muchos, no continuará vistiendo la camiseta del 'tiburón' y se irá en 2026.

Al respecto, habló en 'El Heraldo', revelando que "mi salida se dio fácil. En realidad, solo se me venció el contrato el 31 de diciembre de 2025 y ya soy jugador libre. Así que bueno, empezaré a buscar otro rumbo y estoy muy agradecido, como lo puse ahí en mi despedida en redes sociales". Pero no fue lo único y sumó más detalles de lo vivido en los últimos días como jugador del cuadro barranquillero.

"Desde que me fui de Junior no tuve contacto con nadie. Sí, saludé a varios para las fiestas. Y bueno, cuando iban pasando los días, mis compañeros también me escribieron. La verdad que increíble los mensajes que me llegaron, quiere decir que algo bueno hice como ser humano y buena persona, que es lo más importante, así que en esa parte estoy muy contento", añadió Javier Báez en esa entrevista.



Javier Báez, defensa central paraguayo, en rueda de prensa, tras ser campeón con Junior de Baranquilla Captura de pantalla

Eso sí, lo que llamó la atención, y confirmó su entrega, garra, sacrificio y profesionalismo que mostró cuando defendió los colores del Junior de Barranquilla, fue la revelación que hizo sobre una lesión que sufrió. De hecho, para su infortunio, el paraguayo se perdió las fechas 2, 3, 4 y 5 de los cuadrangulares, la ida de la final y solo jugó 17 minutos del compromiso definitivo en territorio ibaguereño.

"Yo terminé jugando infiltrado, no me importó arriesgar mi carrera por Junior", declaró Javier Báez, defensa central, quien se ganó el cariño de los miles de hinchas del 'tiburón'. Recordemos que pasó por equipos como Independiente de Avellaneda, Instituto, Defensa y Justicia, Deportes Iquique, Universidad de San Martín de Porres, Dorados de Sinaloa, Godoy Cruz, Guaraní, Libertad, Rosario Central y Cerro Porteño.