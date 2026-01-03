Medellín vendería a figura con destino a una liga exótica; recibiría un 'dineral' por él

La ventana de transferencias en el fútbol mundial está a la ‘orden del día’ y no para de generar sorpresas, y por supuesto, en el lado de Colombia no es la excepción. Independiente Medellín es uno de los clubes que ha ‘mandado la parada’ vendiendo al exterior a figuras con proyección, pero en las últimas horas impactó por otra posible transacción.

En días pasados, el DIM concretó la transferencia de Juan Arizala al Udinese de la Serie A por un valor aproximado de tres millones de euros; no obstante, este no sería el único negocio de exportación que plantea el ‘equipo del pueblo’ porque Brayan León Muñiz tendría un destino diferente para este 2026; el de Turbaco, Bolívar, iría a una liga muy exótica.

Según reveló el reconocido periodista italiano y experto en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, Medellín prepara la venta del artillero bolivarense de 25 años. Sudáfrica es el país que lo esperaría.

Brayan León Muñiz y un festejo de gol con Medellín en Copa Sudamericana. JAIME SALDARRIAGA/AFP

“Luego de la venta del lateral Juan Arizala al Udinese, como se reveló la semana pasada, Independiente Medellín prepara una venta más. Brayan León deja el club para unirse a Mamelodi Sundowns por un ‘paquete’ de 3,5 millones de dólares más una cláusula de reventa”, informó Romano en su perfil personal en ‘X’.



🚨🇨🇴 After fullback Juan Arizala sold to Udinese as revealed last week, Independiente Medellin prepare one more sale.



Brayan Leon leaves the club to join Mamelodi Sundowns for $3.5m package plus sell-on clause. pic.twitter.com/RHJvMLHKaT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2026

Pese al reporte de un posible interés por parte de clubes de la Major League Soccer (MLS) y otros equipos, León Muñiz armaría maletas con rumbo al continente africano para lucir los colores del Mamelodi Sundowns, escuadra que disputó el Mundial de Clubes el año pasado.



Datos del Mamelodi Sundowns

Es un club de fútbol profesional de Sudáfrica, con sede en Pretoria, y es conocido como 'los brasileños' por su uniforme amarillo y azul, muy similar al de la Selección de Brasil. Es uno de los equipos más exitosos del fútbol africano, habiendo ganado 15 títulos de la Premier Soccer League (PSL).

Recientemente, Mamelodi Sundowns fue noticia por su participación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, donde quedó eliminado en la fase de grupos.



¿En qué equipos ha jugado Brayan León Muñiz?

Deportivo Pereira

Junior de Barranquilla

Independiente Medellín

Con el 'matecaña', el turbaquero ganó el Torneo Finalización del 2022, y tras eso fue fichado por el 'tiburón'. En Medellín arribó en el 2024 y registra un total de 33 goles y 17 asistencias en 118 partidos disputados.