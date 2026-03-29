Partidos EN VIVO HOY 29 de marzo del 2026: horarios y programación por TV

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El calendario de partidos para HOY marca el compromiso de preparación entre Colombia y Francia de cara al Mundial 2026, también habrá acción en el fútbol femenino internacional y continuará la jornada 14 de la Liga BetPlay I-2026.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY domingo 29 de marzo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Chelsea Femenino vs. Aston Villa Femenino
|6:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
|West Ham Femenino vs. London City Lionesses
|6:00 a.m. - FA Women's Super League - Barclays Women's Super League YouTube
|Lituania vs. Georgia
|8:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Armenia vs. Bielorrusia
|9:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Leicester Femenino vs. Brighton Femenino
|9:00 a.m. - FA Women's Super League - Barclays Women's Super League YouTube
|Wolfsburg Femenino vs. FC Unión Berlín Femenino
|10:00 a.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Colombia vs. Francia
|2:00 p.m. - Amistoso Internacional - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
|Huracán vs. Olimpo
|4:00 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|Internacional de Bogotá vs. Junior
|4:10 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Newell´s Old Boys vs. Acassuso
|6:15 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional
|6:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Llaneros vs. Once Caldas
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Cabo Verde vs. Finlandia
|10:00 p.m. - FIFA Series - DAZN