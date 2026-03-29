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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 29 de marzo del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 29 de marzo del 2026: horarios y programación por TV

Estos son los horarios de los partidos de fútbol EN VIVO para HOY domingo 29 de marzo del 2026, con la Selección Colombia enfrentando a Francia en amistoso. ¡Prográmese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
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La Selección Colombia se enfrenta a Francia en duelo de preparación rumbo al Mundial 2026.
La Selección Colombia se enfrenta a Francia en duelo de preparación rumbo al Mundial 2026.
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