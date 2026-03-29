Partidos EN VIVO HOY 29 de marzo del 2026: horarios y programación por TV

El calendario de partidos para HOY marca el compromiso de preparación entre Colombia y Francia de cara al Mundial 2026, también habrá acción en el fútbol femenino internacional y continuará la jornada 14 de la Liga BetPlay I-2026.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY domingo 29 de marzo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, domingo 29 de marzo del 2026:

Equipos Hora/Canal Chelsea Femenino vs. Aston Villa Femenino 6:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium West Ham Femenino vs. London City Lionesses 6:00 a.m. - FA Women's Super League - Barclays Women's Super League YouTube Lituania vs. Georgia 8:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium