Famoso cantante colombiano fue a supervisar su club en el fútbol de Europa

El estadio Municipal de La Fuensanta vivió una jornada diferente y vibrante, marcada no solo por la tensión competitiva de la cuarta división española, sino por un evento especial que emocionó a todos los asistentes al recinto. El artista colombiano Stiven Mesa Londoño, mundialmente conocido como Blessd, hizo acto de presencia en el estadio para apoyar en persona a la Unión Balompédica Conquense, club del cual es uno de los principales propietarios e inversores.

En lo que se puede llamar el "día de Blessd", el evento transformó los aledaños del recinto deportivo en una fiesta que fusionó música y fútbol, atrayendo a cerca de 2.500 aficionados. La visita del reguetonero antioqueño reafirmó su compromiso con el proyecto blanquinegro, una apuesta empresarial y sentimental que busca internacionalizar la marca del equipo y llevar el nombre de la ciudad de Cuenca a escenarios más prestigiosos.

El 'bendito' aprovechó para ponerse la camiseta de su club y jugar un partido amistoso en la previa a un duelo profesional por la cuarta división. El cantante organizó un equipo con sus amigos y se enfrentó a otro liderado por Dímelo Jara (su manager), en lo que fue un bonito juego para animar al público y poner en el foco al humilde conjunto de España.

En lo estrictamente deportivo, la fiesta en la grada no pudo trasladarse al marcador. El Conquense firmó un empate 0-0 ante un rocoso Orihuela, en un partido muy táctico y cerrado correspondiente a la jornada 14. A pesar del empuje de la afición y la presencia de su célebre dueño en el palco, los hombres de Rober Gutiérrez no lograron derribar el muro alicantino. El equipo local reclamó dos posibles penaltis en la segunda mitad que pudieron cambiar el destino del choque, pero el marcador permaneció inamovible.



Publicidad

Aunque el empate dejó un sabor agridulce en la tabla, la visita de Blessd inyectó una dosis de ilusión necesaria. Su presencia confirma que la alianza entre el talento urbano y el fútbol modesto va en serio, consolidando una etapa donde el Conquense aspira a ser protagonista tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.