Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Serna marcó un nuevo gol con Fluminense: vea acá su tanto al Nova Iguaçu

Kevin Serna marcó un nuevo gol con Fluminense: vea acá su tanto al Nova Iguaçu

El extremo colombiano se reportó este jueves en el marcador con Fluminense, en partido válido por el Campeonato Carioca. ¡Así fue el gol de Kevin Serna!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de ene, 2026
Kevin Serna, futbolista colombiano que milita en Fluminense.
Foto: X/@FluminenseFC

