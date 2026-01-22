Kevin Serna marcó un nuevo gol con Fluminense: vea acá su tanto al Nova Iguaçu

Kevin Serna se reportó este jueves en el marcador con Fluminense, que visitó el campo de juego de Nova Iguaçu Futebol Clube en partido válido por la tercera jornada del Grupo A del Campeonato Carioca.

El extremo colombiano fue el encargado de poner la paridad en el marcador, el 1-1 parcial para su club, luego de aprovechar un cobro de tiro de esquina.

Vea acá el gol de Kevin Serna HOY con Fluminense en el Campeonato Carioca:

KEVIN SERNA PRA DEIXAR TUDO IGUAL! VAAAAAMOS, TRICOLORRRR! pic.twitter.com/TqFOMqx2ip — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 23, 2026