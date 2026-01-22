A Richard Ríos le llegó un nuevo compañero en Benfica; ha sido internacional con Portugal

El portugués Rafa Silva es el nuevo refuerzo del técnico José Mourinho en el Benfica, que este jueves 22 de enero anunció el fichaje del delantero del Besiktas turco para una segunda etapa en el club lisboeta. Recordemos que en las 'águilas' milita el volante colombiano, Richard Ríos.

Rafa, que había jugado en el Benfica entre 2016 y 2024, firmó un contrato hasta 2028, según informa el club en un comunicado, en el que, sin embargo, no detallan las cifras pagadas al equipo turco.

Durante su primer paso por el conjunto rojo de la ciudad de Lisboa, Rafa Silva, de 32 años, se convirtió en uno de los referentes del ataque de las 'águilas', y en 326 partidos disputados dejó un balance de 94 goles y 67 asistencias.



Además, el extremo -que también puede actuar como segundo delantero- ganó tres títulos de Liga, una Copa y dos Supercopas de Portugal.

En la trayectoria de Rafa también figuran el Braga, donde ganó otra Copa lusa, el Feirense y el Alverca, club actualmente propiedad del madridista Vinícius Júnior.

Fue 25 veces internacional con Portugal y formó parte de la selección que ganó la Eurocopa de Francia 2016 y la Liga de Naciones 2019, pero en 2022 decidió renunciar al combinado por motivos personales.



¿Qué dijo Rafa Silva tras fichar por el Benfica?

"Básicamente, sigo igual. Extraño mi casa, quiero volver. Surgió la oportunidad hace unos días, y así fue. Y estoy muy agradecido de estar aquí y de haber vuelto", expresó el delantero a los medios oficiales de las 'águilas'.

¿Tenía ganas de volver a entrenar en Seixal y volver a jugar aquí en el Estádio da Luz?

"Estos serán buenos recuerdos. Son recuerdos que tengo y que quiero revivir. Creo que ese es el camino que quiero seguir, retomando esos buenos recuerdos y continuando una buena trayectoria en el Benfica".

Un mensaje para los hinchas del Benfica

"El mensaje que puedo dejar es que seré la misma persona, solo que volviendo a casa, y espero que todo nos vaya bien como equipo. Eso es prácticamente todo".