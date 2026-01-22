Síguenos en:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Colombianos en el Exterior
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Richard Ríos le llegó un nuevo compañero en Benfica; ha sido internacional con Portugal

A Richard Ríos le llegó un nuevo compañero en Benfica; ha sido internacional con Portugal

A través de sus redes sociales, el Benfica dio a conocer la noticia del fichaje de este nuevo jugador que firmó contrato hasta el 2028. Conozca el nuevo compañero de Richard Ríos.

Por: EFE
Actualizado: 22 de ene, 2026
Editado por: Gol Caracol
Richard Ríos, volante colombiano que milita en el Benfica.
Richard Ríos, volante colombiano que milita en el Benfica.
X de @SLBenfica

