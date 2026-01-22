David González y una 'pulla' para Millonarios; "en Bogotá casi me crucifican"

América de Cali quiere ser protagonista del fútbol colombiano en el 2026 luego de no celebrar ningún titulo el año pasado. La dirigencia al mando de Marcela Gómez ha traído refuerzos importantes como Jean Fernandes, Marlon Torres, Dany Rosero, Carlos Sierra, Darwin Machís y Yeison Guzmán. De hecho, la primera impresión que dejó el equipo fue muy buena al debutar en la Liga BetPlay I con un contundente 3-0 sobre Internacional de Bogotá, en el Pascual Guerrero.

Ahora bien, más allá del triunfo, la buena noticia tuvo que ver con David González, DT que por fin puedo dirigir desde el banquillo, puesto que el semestre pasado tuvo que hacerlo desde la tribuna porque justo antes estuvo en Millonarios y aparecía inscrito en ese club. Pese a eso, lograron clasificar a los cuadrangulares finales, aunque se quedaron por fuera de la final.

González habló este jueves en la sede de América y lanzó una 'pulla' a Millonarios cuando le consultaron sobre su pasado en el club capitalino. "Será que uno aprende de los supuestos errores, a mí en Bogotá casi me crucifican por decir cosas que había gente que no estaba preparada para escuchar", dijo sin tapujos.

Con los 'embajadores', el exarquero obtuvo 14 victorias, nueve empates y 11 derrotas para un rendimiento del 50%.



Más tarde, el estratega aplaudió lo que se hizo a finales de 2025 en medio de un panorama que no fue fácil. "Creo que este equipo, con lo que hemos sumado, aprendido en el semestre, lo que nos tocó vivir, sortear crisis, problemas con la hinchada, problemas de puntos en la clasificación, y hacer lo que hicimos, eso nos dice que tenemos ahorro", analizó.

"Tenemos la capacidad de hacer cosas muy buenas más los jugadores que han llegado", agregó sobre el mercado de fichajes del 'escarlata'.

Por último, González no se puso con rodeos y dejó en claro que los diablos rojos tienen que ser protagonistas en cualquier competencia. "¿Para qué estamos? Para hacer lo que América tiene que hacer. El nombre de este equipo siempre tiene que estar arriba, venir a decir que vamos a ser campeones en otro momento lo hablaremos, pero tenemos que estar arriba, peleando siempre por los primeros lugares", concluyó.