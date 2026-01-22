Noticia del futuro equipo de Miguel Borja, tomó sorpresivo giro para la temporada 2026

Miguel Borja ha sido uno de los futbolistas colombianos más cotizados en la actual ventana de transferencias luego de culminar su contrato con River Plate. El delantero cordobés fue vinculado con Boca Juniors, archirrival de la 'banda cruzada', y en las últimas semanas con Cruz Azul, escuadra con la que el 'Colibrí' tenía todo arreglado para su fichaje; no obstante, tomó un rumbo diferente.

Fuentes consultadas por Gol Caracol informaron hace pocos minutos que el futbolista oriundo de Tierralta partirá con rumbo a Emirates Árabes Unidos, desde donde le venían coqueteando desde hace varias semanas, con una atractiva propuesta económica e igualmente en lo deportivo. Se espera que en el fin de semana que viene, Borja Hernández sea confirmado de manera oficial por su nuevo club.

Desde ya, existe expectativa en el balompié emiratí por el arribo del colombiano como quiera que tiene antecedentes de goleador importante a nivel internacional.

Miguel Ángel Borja, con futuro incierto en el Cruz Azul. Foto: CARP.

¿Que dicen desde México sobre Miguel Borja?

Desde la nación 'azteca' informan que el exJunior de Barranquilla se cansó de esperar a que en la 'máquina cementera' liberarán un cupo de extranjeros, y por ello, su decisión fue contundente: va a mirar otras posibilidades.



"Miguel Borja le acaba de notificar a Cruz Azul que tomará una oferta del fútbol internacional y que no esperará más al equipo por la plaza NFM. Fichaje caído", precisó en su cuenta en 'X' el reportero de 'TUDN México', Adrián Esparza Otero, este jueves 22 de enero.

Y en el siguiente trino, el propio Esparza Otero comunicó cuál podría ser el próximo destino deportivo del delantero colombiano de 32 años.

"Miguel Borja estuvo casi un mes en México esperando que se liberara la plaza NFM (no formados en México). El jugador y su entorno se desesperaron y comunicaron esto a Cruz Azul, como recién mencioné", terminó por precisar el comunicador en la plataforma social.

No es el primer caso en Cruz Azul

"El caso de Borja vuelve a exhibir los problemas de planeación en Cruz Azul. Hace seis meses ocurrió algo similar con Luka Jović, quien tampoco pudo ser registrado. La “maldición” del número 9 sigue vigente y La Máquina afrontará el torneo solo con el Toro Fernández y juveniles como Mateo Levy o Bryan Gomboa, mientras busca otra solución", escribieron en el diario 'El Universal' de México.