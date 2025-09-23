Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Serna y Fluminense se despidieron de la Copa Sudamericana tras el 1-1 frente a Lanús

Kevin Serna y Fluminense se despidieron de la Copa Sudamericana tras el 1-1 frente a Lanús

El extremo colombiano, de 28 años, fue titular, pero no logró evitar la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, disputados en el Maracaná.

Por: EFE
Actualizado: 23 de sept, 2025
Kevin Serna, jugador colombiano del Fluminense
