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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz recibió nueva distinción en Bayern Múnich y eso que la temporada aún no empieza

Luis Díaz recibió nueva distinción en Bayern Múnich y eso que la temporada aún no empieza

Decidido a mejorar lo hecho en su primera temporada con el club alemán, el delantero colombiano, Luis Díaz, arrancó la pretemporada con toda y este premio lo confirma.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol contra Aston Villa, en partido preparatorio
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol contra Aston Villa, en partido preparatorio
Twitter del Bayern Múnich

Bayern Múnich concluyó su Audi Summer Tour con una victoria por 2-1 sobre Aston Villa en la Audi Football Summit de Hong Kong. Kim Min-jae, al minuto 37', y Luis Díaz, al 73', sentenciaron la victoria sobre el actual campeón de la Europa League.

Luis Díaz y Manuel Neuer compartieron en un evento del Bayern Múnich en Asia
Colombianos en el exterior

Luis Díaz se lleva las miradas en Hong Kong; los hinchas lo ven con asombro

La anotación del conjunto inglés llegó por intermedio de João Gomes, cuando transcurría el minuto 83'. Eso sí, los sustos no faltaron, ya que los 'villanos' tuvieron el empate, pero Manuel Neuer evitó el gol con una espectacular atajada en el final.

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Elogios para Luis Díaz y Bayern Múnich, tras victoria sobre Aston Villa en juego de fogueo

Este marcador supuso el tercer triunfo del Bayern Múnich en su cuarto partido de fogueo de pretemporada. Tras la derrota por 1-2 ante el Wehen Wiesbaden, la goleada por 15-0 sobre Rottach-Egern y la victoria por 2-1 contra el Jeju SK FC, el equipo regresará a Múnich desde Hong Kong.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, es felicitado por su gol contra Aston Villa
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, es felicitado por su gol contra Aston Villa
Twitter del Bayern Múnich

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Sin embargo, otro hecho para destacar fue lo conseguido por Luis Díaz. Su golazo que puso el 2-0 parcial, en su momento, sumado a su buena presentación en líneas generales, con regate, velocidad y claridad, le permitieron ser elegido como el mejor jugador del partido.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, es felicitado por su gol contra Aston Villa
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Luis Díaz, determinante en triunfo de Bayern Múnich; gol y figura en 2-1 sobre Aston Villa

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, disputa la pretemporada
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Reviva la victoria de Bayern Múnich 2-1 Aston Villa, con gol de Luis Díaz, en un amistoso

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su asistencia contra Colonia por la Bundesliga
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Vea el golazo de Luis Díaz, con Bayern Múnich vs. Aston Villa, en partido preparatorio

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