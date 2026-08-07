Luis Díaz recibió nueva distinción en Bayern Múnich y eso que la temporada aún no empieza

Bayern Múnich concluyó su Audi Summer Tour con una victoria por 2-1 sobre Aston Villa en la Audi Football Summit de Hong Kong. Kim Min-jae, al minuto 37', y Luis Díaz, al 73', sentenciaron la victoria sobre el actual campeón de la Europa League.

La anotación del conjunto inglés llegó por intermedio de João Gomes, cuando transcurría el minuto 83'. Eso sí, los sustos no faltaron, ya que los 'villanos' tuvieron el empate, pero Manuel Neuer evitó el gol con una espectacular atajada en el final.

Este marcador supuso el tercer triunfo del Bayern Múnich en su cuarto partido de fogueo de pretemporada. Tras la derrota por 1-2 ante el Wehen Wiesbaden, la goleada por 15-0 sobre Rottach-Egern y la victoria por 2-1 contra el Jeju SK FC, el equipo regresará a Múnich desde Hong Kong.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, es felicitado por su gol contra Aston Villa Twitter del Bayern Múnich

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Sin embargo, otro hecho para destacar fue lo conseguido por Luis Díaz. Su golazo que puso el 2-0 parcial, en su momento, sumado a su buena presentación en líneas generales, con regate, velocidad y claridad, le permitieron ser elegido como el mejor jugador del partido.

