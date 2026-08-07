Clasificación general de Vuelta a Burgos 2026, tras la etapa 4; Nairo Quintana no desentonó

La Vuelta a Burgos está llegando a su final. Este viernes 7 de agosto, entre Palazuelos de Muñó y Briviesca, se llevó a cabo la cuarta fracción, que es la penúltima de la edición del 2026, y se definió al embalaje. Allí, el más rápido y quien se hizo con la victoria fue Matthew Brennan (Team Visma Lease a Bike), tras 4h 01' 12''.
Así las cosas, no se presentaron cambios en la clasificación general, ya que los favoritos llegaron junto con los de adelante. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), con un tiempo total de 16h 19' 30'', continúa en la parte más alta, seguido de Giulio Ciccone (Lidl - Trek), a 6'', y Oscar Onley (Netcompany INEOS), a 8''.
Capítulo aparte para Nairo Quintana, quien está disputando su última temporada como ciclista profesional. El colombiano del Movistar Team cruzó la línea de meta en el puesto 69, con el mismo registro del primero, siendo clave para que su líder, Enric Mas, no cediera tiempo y se mantuviera en la lucha por la general.
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Clasificación general de la Vuelta a Burgos 2026: etapa 4
1. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - 16h 19' 30''
2. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 6''
3. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 8''
4. Enric Mas (Movistar Team) - a 27''
5. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 29''
6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 43''
7. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) - a 49''
8. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) - a 55''
9. Jarno Widar (Lotto Intermarché) - a 56''
10. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 1' 00''