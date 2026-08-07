Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de Vuelta a Burgos 2026, tras la etapa 4; Nairo Quintana no desentonó

Clasificación general de Vuelta a Burgos 2026, tras la etapa 4; Nairo Quintana no desentonó

El colombiano del Movistar Team quiere despedirse del ciclismo profesional, dejando buenas sensaciones, y así lo demostró en esta jornada de la Vuelta a Burgos.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 7 de ago, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Nairo Quintana, ciclista colombiano.
AFP

La Vuelta a Burgos está llegando a su final. Este viernes 7 de agosto, entre Palazuelos de Muñó y Briviesca, se llevó a cabo la cuarta fracción, que es la penúltima de la edición del 2026, y se definió al embalaje. Allí, el más rápido y quien se hizo con la victoria fue Matthew Brennan (Team Visma Lease a Bike), tras 4h 01' 12''.

Nairo Quintana con el trofeo de la Vuelta a Asturias 2026.
Ciclismo

Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a Asturias 2026

Así las cosas, no se presentaron cambios en la clasificación general, ya que los favoritos llegaron junto con los de adelante. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), con un tiempo total de 16h 19' 30'', continúa en la parte más alta, seguido de Giulio Ciccone (Lidl - Trek), a 6'', y Oscar Onley (Netcompany INEOS), a 8''.

Últimas noticias

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, ganó la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026
Ciclismo

Clasificación general de Vuelta a Burgos 2026, tras la etapa 3; Nairo Quintana se destacó

Jonathan Milan, ciclista italiano.
Ciclismo

Clasificación general del Tour de Polonia 2026, tras la etapa 3; tercer triunfo de Jonathan Milan

Capítulo aparte para Nairo Quintana, quien está disputando su última temporada como ciclista profesional. El colombiano del Movistar Team cruzó la línea de meta en el puesto 69, con el mismo registro del primero, siendo clave para que su líder, Enric Mas, no cediera tiempo y se mantuviera en la lucha por la general.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el Tour de Romandía 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el Tour de Romandía 2026
Getty Images

Publicidad

Clasificación general de la Vuelta a Burgos 2026: etapa 4

1. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - 16h 19' 30''
2. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 6''
3. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 8''
4. Enric Mas (Movistar Team) - a 27''
5. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 29''
6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 43''
7. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) - a 49''
8. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) - a 55''
9. Jarno Widar (Lotto Intermarché) - a 56''
10. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 1' 00''

Chris Froome y Nairo Quintana.
Ciclismo

Chris Froome le puso fin a su carrera: el rival que marcó una época con Nairo Quintana

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team.
Ciclismo

Nairo Quintana, protagonista en la etapa reina del Tour de Romandía; brilló en la montaña

Nairo Quintana celebrando su triunfo en la Vuelta a Asturias 2026.
Ciclismo

Nairo Quintana, tras ganar la Vuelta a Asturias 2026: "Ha sido un trabajo en equipo espectacular"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Nairo Quintana

Vuelta a Burgos

Ciclistas Colombianos

Ciclismo Internacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad