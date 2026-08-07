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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Elogios para Luis Díaz y Bayern Múnich, tras victoria sobre Aston Villa en juego de fogueo

Elogios para Luis Díaz y Bayern Múnich, tras victoria sobre Aston Villa en juego de fogueo

En el cierre de su gira por Asia, el conjunto alemán logró un triunfo, de la mano de Luis Díaz, quien marcó un gol, y Vincent Kompany no se guardó nada.

Por: AFP
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido amistoso contra Aston Villa
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido amistoso contra Aston Villa
Twitter del Bayern Múnich

Un golazo de Luis Díaz impulsó a un rejuvenecido Bayern Múnich a una victoria por 2-1 sobre Aston Villa, este viernes en un amistoso de pretemporada disputado en Hong Kong.

El extremo colombiano brilló en un partido algo trabado entre el campeón alemán y el último ganador de la Liga Europa.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su asistencia contra Colonia por la Bundesliga
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Vea el golazo de Luis Díaz, con Bayern Múnich vs. Aston Villa, en partido preparatorio

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Luis Díaz recibió nueva distinción en Bayern Múnich y eso que la temporada aún no empieza

El Bayern se adelantó en el minuto 37, cuando el defensa surcoreano Kim Min-jae apareció por sorpresa para peinar un tiro libre hacia el segundo palo desde el borde del área chica.

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El club bávaro sacó del banquillo a algunas de sus grandes estrellas en la segunda parte y empezó a apretar, con Díaz viendo cómo le sacaban un remate sobre la línea.

Amplió la ventaja con una jugada marca de la casa en el minuto 73: recibió el balón por la izquierda, se metió hacia el centro y soltó un disparo con efecto que entró tras tocar el travesaño.

Fue un golpeo magnífico que hizo las delicias de la mayoría de los 38.000 aficionados presentes en el estadio Kai Tak, que animaban mayoritariamente al Bayern.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, es felicitado por su gol contra Aston Villa
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, es felicitado por su gol contra Aston Villa
Twitter del Bayern Múnich

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El Villa recortó distancias en el minuto 83, cuando el nuevo fichaje Joao Gomes apuntó desde la frontal del área y dejó sin opción a Manuel Neuer.

Casi empata instantes después, pero el legendario portero alemán reaccionó rápido para bloquear el cabezazo a bocajarro de Tammy Abraham y el Bayern cerró el partido.

Varios mundialistas, entre ellos Michael Olise y Harry Kane del Bayern, no estaban en Hong Kong.

"Les dije a los jugadores (entre ellos, Luis Díaz) con total sinceridad que estaba impresionado" por el rendimiento, dijo el entrenador del Bayern, Vincent Kompany.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol contra Aston Villa, en partido preparatorio
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol contra Aston Villa, en partido preparatorio
Twitter del Bayern Múnich

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"Es difícil afrontar estos partidos... y seguir teniendo la misma apariencia, seguir pareciendo el Bayern Múnich que podemos ser", añadió.

El Villa se adapta a la vida sin Morgan Rogers después de que el centrocampista inglés fichara por el Chelsea el mes pasado por una cifra récord en el fútbol británico, que se estima en 117 millones de libras (157 millones de dólares).

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Se enfrentará al París Saint-Germain en la Supercopa de Europa el miércoles antes de viajar a Brighton para su debut en la Premier League el 23 de agosto.

El Bayern iniciará la nueva temporada de la Bundesliga en casa ante el Stuttgart el 28 de agosto.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol contra Aston Villa, en partido preparatorio
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, disputa la pretemporada
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Reviva la victoria de Bayern Múnich 2-1 Aston Villa, con gol de Luis Díaz, en un amistoso

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