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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y la verdad de su supuesto caso de indisciplina en Sporting Lisboa

Luis Javier Suárez y la verdad de su supuesto caso de indisciplina en Sporting Lisboa

Lejos de ocultar lo ocurrido, el entrenador del club portugués, Rui Borges, habló y contó detalles y todo lo relacionado al caso del delantero, Luis Javier Suárez.

Por: EFE
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Vitoria.
Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Vitoria.
Getty Images.

El delantero colombiano del Sporting de Portugal, Luis Javier Suárez, salió "frustrado" de un entrenamiento del equipo por su forma física, pero no protagonizó ningún episodio de indisciplina, según aseguró este viernes el técnico, Rui Borges.

Suárez fue noticia en la prensa deportiva portuguesa por haber abandonado supuestamente un entrenamiento enfadado y sin autorización, algo que desmintió el entrenador del Sporting, quien garantizó que "no pasó absolutamente nada".

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"Terminó el entrenamiento y (Suárez) estaba frustrado por lo que había pasado durante el mismo, sobre todo porque está buscando recuperar su mejor forma. Acabábamos de hacer un partido de 10 contra 10", explicó Rui Borges en rueda de prensa.

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Según el técnico, el internacional colombiano se dirigió inmediatamente al vestuario, pero se le recordó que aún faltaba un ejercicio complementario rápido y volvió al campo.

Además, restó importancia al enfado del 'cafetero', ya que estas actitudes son normales en futbolistas "más competitivos".

Borges también abordó el estado físico de Luis Javier Suárez y reconoció que el delantero "ha tenido una temporada bastante agotadora", no sólo con el Sporting, sino también con la selección de Colombia, con la que disputó el Mundial de 2026, "y el cuerpo lo paga".

Luis Javier Suárez
Luis Javier Suárez jugador del Sporting de Lisboa
AFP

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"Es normal que necesitara un mes más de vacaciones, pero así es el fútbol", afirmó.

"Ha ganado el privilegio de estar en el Mundial, pero pierde las vacaciones. Es normal que el cuerpo no esté en plena forma, porque la temporada ha sido agotadora y ha dado mucho por nosotros", añadió.

No obstante, el delantero natural de Santa Marta "está convocado y disponible" para el partido del Sporting de este sábado contra el Estrela da Amadora, correspondiente a la primera jornada de la Liga Portugal.

Luis Javier Suárez, de 28 años, llegó al Sporting la temporada pasada procedente del Almería y fue el máximo goleador del campeonato portugués, con 28 goles.

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