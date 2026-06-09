La increíble historia de Jhon Jáder Durán y una mesera; "como olvidar ese día"

Jhon Jáder Durán se encuentra en Colombia en temporada de vacaciones, y en medio de su periplo de esparcimiento, el delantero antioqueño ha frecuentado algunos lugares, siendo de ellos un restaurante. En este sitio, el futbolista con proceso en la 'tricolor' sorprendió a un mesera con una jugosa propina.

Fue la propia camarera la que compartió este gran gesto por parte del exjugador del Aston Villa y Fenerbahçe, entre otros, por intermedio de una publicación en sus redes sociales. Al parecer, a Durán le gustó mucho la buena atención por parte de la joven, debido a que le otorgó una gratificación extra de tres millones de pesos.

"Como olvidar el día que atendí a Jhon Durán y me regaló tres millones de pesos", escribió la mesera en su perfil social de Instagram; misma publicación que complementó con una fotografía junto a Jhon Jáder.

Pero ahí no terminó esta increíble historia para esta mujer, debido a que con esa suma de dinero que le regaló Durán, pudo dar la cuota inicial para una moto.



"Y al día siguiente dí la cuota inicial para comprar mi moto", añadió la joven en otra publicación en esta misma red.

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Por supuesto que este 'post' no pasó desapercibido entre los internautas de esta plataforma virtual. Los comentarios fueron de sorpresa y felicitaciones.

Pese a que Durán ha sido criticado por algunos momentos desafortunados dentro y fuera de los campos de juego, con este gesto demostró su buen corazón.