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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Internacional de Bogotá vs. América: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Liga BetPlay

Internacional de Bogotá vs. América: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Liga BetPlay

El estadio El Campín será testigo este domingo del duelo entre Internacional de Bogotá y América de Cali, válido por la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026. ¡No se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Internacional de Bogotá y América de Cali rivalizan en la Liga BetPlay II-2026.
Internacional de Bogotá y América de Cali rivalizan en la Liga BetPlay II-2026.
Fotos tomadas del X de @InterBogOficial y @AmericadeCali

Este domingo 26 de julio continúan las acciones de la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026, siendo uno de los partidos el que protagonizarán Internacional de Bogotá frente al América de Cali, en juego que se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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¿Cómo llegan los equipos al partido en El Campín?

Ambos clubes llegan al duelo de este domingo tras haber tenido participación en la Copa BetPlay, enfrentando los compromisos de ida de la Fase 1B.

En el caso del elenco bogotano se impuso 1-0 a Inter de Palmira, mientras que América de Cali hizo lo propio frente al Real Cartagena, al que venció por marcador.

América de Cali
Yeison Guzmán con América de Cali - Foto:
América de Cali Oficial

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Para este duelo de Liga II-2026, se espera que los equipos usen la base de la nómina que tuvo acción en la Copa BetPlay.

Por lo tanto, sólo se espera que ruede el balón para ver las novedades en el terreno de juego. Pero los llamados a tener protagonismo en cancha son los dirigidos por David González.

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Internacional de Bogotá vs. América: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga BetPlay II-2026

En ese orden de ideas, este compromiso entre bogotanos y vallecaucanos está pactado para este domingo 26 de julio en el estadio El Campín, con un horario establecido de la 2:00 de la tarde.

Recordemos que es un partido por la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026, y los fanáticos del balompié de nuestro país lo podrán seguir EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano (Win+).

Igualmente, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto a minuto del juego, las jugadas virales, los golazos, la crónica del juego, la tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas para que se programe y no se lo pierda.

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