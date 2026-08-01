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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La sorpresa de Luis Díaz a sus compañeros en su regreso a entrenamientos con Bayern Múnich

La sorpresa de Luis Díaz a sus compañeros en su regreso a entrenamientos con Bayern Múnich

Después del Mundial 2026 y, posteriormente, unas merecidas vacaciones, el delantero colombiano, Luis Díaz, ya se puso bajo las órdendes del técnico, Vincent Kompany.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de ago, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
Getty Images

Empieza un nuevo capítulo en la carrera deportiva de Luis Díaz. Este sábado 1 de agosto, se reintegró a entrenamientos del Bayern Múnichs. Recordemos que recién se unió al grupo, ya que los jugadores que participaron en el Mundial 2026, donde la Selección Colombia quedó eliminada en octavos de final, tras perder contra Suiza, tenían unos días más de permiso para sus vacaciones.

La cuenta partidaria del club alemán, 'Bayern & Germany', dio a conocer la noticia con una serie de fotografías, donde se le ve con una sonrisa enorme. "Luis Díaz está de vuelta a los entrenamientos, a partir de hoy", fue uno de los mensajes que publicaron para confirmar la presencia del guajiro, quien ya está bajo las órdenes del director técnico de la institución, Vincent Kompany.

Luis Díaz ha tenido una gran temporada con Bayern Múnich.
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Sin embargo, no fue el único posteo que realizaron sobre el 'cafetero'. "Luis Díaz, Konrad Laimer y Josip Stanišić han vuelto de sus vacaciones y se han incorporado al equipo antes del vuelo a Corea del Sur para realizar la respectiva pretemporada que ya se está adelantando y programada", fue la otra publicación que hicieron con relación al atacante, que hizo una buena pasada temporada.

Luis Díaz, atacante colombiano del Bayern Múnich, celebra un gol en la Copa Alemania
Luis Díaz, atacante colombiano del Bayern Múnich, celebra un gol en la Copa Alemania
AFP

Es así como el objetivo principal del futbolista, de 29 años, es mejorar lo hecho en su primera parte con el conjunto teutón. Allí, no solo se convirtió en titular indiscutido, sino que formó uno de los mejores tridentes ofensivos de la historia, rompiendo récords, de la mano de Harry Kane y Michael Olise. Además, se coronó campeón de la Supercopa de Alemania, Copa alemana y Bundesliga.

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Respecto a los números que firmó, Luis Díaz disputó un total de 4.060 minutos, repartidos en 51 compromisos, en los cuales logró marcar 26 goles y brindar 23 asistencias, siendo de los jugadores que más aportó y participó en acciones que terminaron en el fondo de la portería. Eso sí, también vio ocho tarjetas amarillas y fue expulsado en dos ocasiones, siendo los puntos negativos.

Pero 'Lucho' ya está enfocado en el presente, donde, incluso, espera levantar la tan anhelada Champions League, que le ha sido esquiva. Para ello, trabajará fuertemente y, de entrada, cambió algo en él, lo cual no pasó desapercibido. Sus compañeros fueron sorprendidos al ver que cambió su look, pues, ahora, el colombiano luce su cabello con un color plateado, que llamó la atención.

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